ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мануэль ПеллегриниНедооцененный. Почему Мануэль Пеллегрини один из лучших тренеров мира
  • 12:57
    • Источник: Мане пропустит ЧМ-2022 из-за травмы
  • 14:46
    • Клаудиньо: За сборную России должны играть российские футболисты
  • 14:39
    • Швейцарцы назвали окончательный состав на ЧМ-2022
  • 14:26
    • Ловрен попал в состав сборной Хорватии на ЧМ-2022
  • 14:17
    • Сычевой продлил контракт с «Оренбургом»
    Все новости спорта

    Гвардиола: Лучше не думать о том, что будет после ЧМ-2022. Возможно, играть придется физиотерапевтам

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Манчестер Сити АПЛ Футбол Англии ЧМ-2022
    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признался, что считает безумием проводить чемпионат мира в середине клубного сезона.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «У нас сумасшедший сезон, игроки не могут отдохнуть и все время думают о чемпионате мира. Травма в матче с "Брентфордом" вряд ли повлияет на результаты в Премьер-лиге, но вы можете пропустить чемпионат мира.

    Месяц назад я мог попросить игроков сосредоточиться, но теперь чемпионат мира уже совсем близко. В субботу мы играем, а в воскресенье они уже будут в своих сборных.

    Игроки просто не могут не думать об этом. И на их месте я делал бы то же самое.

    В чемпионате Германии первая игра после чемпионата мира состоится 20 января, а мы начинаем 26 декабря. О том, что будет после чемпионата мира, лучше и не думать. Если футболисты сборных не будут доступны, видимо, придется задействовать игроков из академии или, например, клубных физиотерапевтов», — приводит слова Гвардиолы Daily Mail.

    Чемпионат мира в Катаре пройдет с 20 ноября по 19 декабря.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Манчестер Сити» будет торопиться
  • «Манчестер Сити» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Вернется ли «Реал Сосьедад» на победный путь?
  • «Севилья» — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • «Интер» обеспечит общую результативность
  • «Интер» — «Болонья». Прогноз и ставки
  • 2.48
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.65
  • Экспресс дня 9 ноября
  • Сегодня в 22:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Севилья — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Интер — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Арсенал — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Торпедо — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Швейцария — Финляндия
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Астон Вилла
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Кадис
  • Футбол
  • Завтра в 23:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры