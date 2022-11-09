Гвардиола: Лучше не думать о том, что будет после ЧМ-2022. Возможно, играть придется физиотерапевтам

Главный тренер «Манчестер Сити»признался, что считает безумием проводить чемпионат мира в середине клубного сезона.

«У нас сумасшедший сезон, игроки не могут отдохнуть и все время думают о чемпионате мира. Травма в матче с "Брентфордом" вряд ли повлияет на результаты в Премьер-лиге, но вы можете пропустить чемпионат мира.

Месяц назад я мог попросить игроков сосредоточиться, но теперь чемпионат мира уже совсем близко. В субботу мы играем, а в воскресенье они уже будут в своих сборных.

Игроки просто не могут не думать об этом. И на их месте я делал бы то же самое.

В чемпионате Германии первая игра после чемпионата мира состоится 20 января, а мы начинаем 26 декабря. О том, что будет после чемпионата мира, лучше и не думать. Если футболисты сборных не будут доступны, видимо, придется задействовать игроков из академии или, например, клубных физиотерапевтов», — приводит слова Гвардиолы Daily Mail.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 20 ноября по 19 декабря.