«Наполи» — «Эмполи»: счет матча 2:0, обзор голов

Футбол. Италия. Серия А
Наполи — Эмполи 1:0
Гол: 1:0 Ирвин Лосано (пенальти) (69') Наполи: Алекс Мерет, Джованни Ди Лоренцо, Лео Эстигор, Ким Мин Джэ, Мариу Руй, Андре Замбо Ангисса, Станислав Лоботка, Тангай Н'Домбеле (Пётр Зелиньски, 65'), Маттео Политано (Ирвин Лосано, 65'), Виктор Осимхен, Джакомо Распадори (Элиф Элмас, 65') Эмполи: Недим Байрами, Мартин Сатриано (Сэм Ламмерс, 59'), Томмазо Бальданци (Лиам Хендерсон, 73'), Филиппо Бандинелли (Альберто Грасси, 73'), Рэзван Марин (Эммануэль Эконг, 85'), Николас Хаас (Jean Akpa, 59'), Фабьяно Паризи, Себастьяно Луперто, Ардиан Исмайли, Петар Стоянович, Гульельмо Викарио Предупреждения: Филиппо Бандинелли (15'), Мартин Сатриано (22'), Себастьяно Луперто (39'), Лео Эстигор (57'), Фабьяно Паризи (61'), Себастьяно Луперто (74')