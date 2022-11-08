Вадим Гаранин может возглавить «Пари НН»

Главный тренерможет возглавитьпосле ухода сообщает Чемпионат.com со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Гаранин в ближайшие дни официально оформит свой уход из "Сочи", а Галактионов покинет "Пари НН" после 17 тура Российской Премьер-Лиги», — добавил источник «Чемпионата».

Стало известно, что Вадим Гаранин в скором времени покинет «Сочи», так как главного тренера не было на матче против московского «Спартака». В сочинском клубе заверили, что специалист отсутствовал по состоянию здоровья.

После 16-го тура чемпионата российской Премьер-лиги «Сочи» занимает 9-е место с 22 набранными очками.