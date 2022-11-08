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    Вадим Гаранин может возглавить «Пари НН»

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    Главный тренер «Сочи» Вадим Гаранин может возглавить «Пари НН» после ухода Михаила Галактионова в «Локомотив», сообщает Чемпионат.com со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

    Вадим Гаранин
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    Вадим Гаранин

    «Гаранин в ближайшие дни официально оформит свой уход из "Сочи", а Галактионов покинет "Пари НН" после 17 тура Российской Премьер-Лиги», — добавил источник «Чемпионата».

    Стало известно, что Вадим Гаранин в скором времени покинет «Сочи», так как главного тренера не было на матче против московского «Спартака». В сочинском клубе заверили, что специалист отсутствовал по состоянию здоровья.

    После 16-го тура чемпионата российской Премьер-лиги «Сочи» занимает 9-е место с 22 набранными очками.

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