Президент «Урала»: Не уверен, что Дзюба может давать результат в российском футболе

Президент «Урала»заявил, что не планирует вести переговоры с экс-капитаном сборной России

Ранее стало известно, что Дзюба расторг контракт с турецким «Адана Демирспор».

«Если придет футболист, и я сейчас не о Дзюбе, и будет получать намного больше всех, не соответствуя команде, ребята это увидят. Не хочу видеть разлад в коллективе. Да, у кого‑то зарплата выше, у кого‑то ниже, но все понимают, что это все по заслугам. К счастью, у нас сложностей в этом нет.

Самое плохое, когда начинаются разговоры, что этот получает миллион, а у меня 100 тысяч, давайте и мне столько же. Если же новый футболист гарантирует результат, тащит команду за собой, то такого игрока взять готовы.

При всем уважении к Артему, не уверен, что он может давать результат в российском футболе», — приводит слова Иванова «Матч ТВ».

Сообщалось, что Дзюба может продолжить карьеру в московском «Торпедо».