Чистяков поедет с «Зенитом» на матч с «Торпедо»

Защитник «Зенита»будет в заявке команды на матч 17-го тура РПЛ против

По информации Bobsoccer.ru, Чистякова не переведут в «Зенит-2», он отправится с командой на предстоящую игру с «Торпедо».

В ближайшее время с заявлением по этому поводу должен выступить генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.

Ранее сообщалось, что руководство «Зенита» подозревает, что Чистяков умышленно плохо сыграл с «Ахматом» (1:2). Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что вина во втором голе грозненцев «на все сто» на 28-летнем защитнике.

Комментатор Геннадий Орлов после игры сообщил о возможном переходе Чистякова в «Ахмат», а Медведев заявил, что игрок выведен из состава команды.

Позднее игрока в соцсетях публично поддержали бывшие и действующие одноклубники — вратари Михаил Кержаков и Даниил Одоевский, защитник Арсен Адамов, полузащитник Далер Кузяев и экс-одноклубник Магомед Оздоев (сейчас в турецком «Фатих Карагюмрюк»).

Поражение от «Ахмата» стало первым для «Зенита» в текущем чемпионате России.