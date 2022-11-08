Уткин: Похоже, Чистяков разгневал самое высшее руководство «Зенита»

Журналистпрокомментировал скандал с защитником «Зенита»

«У меня есть версия, которая немногим понравится, наверное. Но она совершенно очевидная. Учитывая, что Александр Медведев давно не высказывает своего мнения, а если бы высказал и оно не было разделено (головой показывает вверх), он бы через день его опроверг, как ни в чем не бывало.

Речь идет о том, что Чистяков разгневал самое высшее руководство "Зенита". Спрашивается, почему? В последнее время возник вопрос: а ради чего "Зениту" дальше играть? Чемпионство уже разыграно, его упустить сложнее, чем удержать.

Наверное, сохранить сезон без поражений было частью задачи "Зенита", которую, может, не декларировали публично, но была бы предметом гордости. Ошибка Чистякова — ну, по факту, по математике — лишила "Зенит" победы. Нет, сомнений, что решения, подобные тому, что сейчас принимаются в отношении несчастного Чистякова…

Ну, относительно несчастного — он же хороший парень. Он скромно живет, он не бравирует богатством, у него дома живут животные из приюта: собаки и кошки. Он нормальный парень. Но он привез второй гол, а "Зенит" проиграл 1:2. Нет никаких сомнений, что это взбесило директорскую ложу "Зенита". И наверняка лично Алексея Борисовича Миллера. Сезон без поражений оказался в тумане, его уже просто нет», — сказал Уткин в своем ютуб-канале.