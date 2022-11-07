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    Источник: Руководство «Зенита» подозревает, что Чистяков умышленно плохо сыграл с «Ахматом»

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    Руководство «Зенита» подозревает, что защитника Дмитрий Чистяков специально сыграл плохо в матче с «Ахматом» (1:2) в 16-м туре РПЛ.

    Дмитрий Чистяков
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    Дмитрий Чистяков

    Эту информацию передали «Чемпионату» два источника, близких к игроку, и один источник, имеющий отношение к клубу.

    Футболист был заменен по ходу первого тайма, перед этим он привез гол и едва не привез пенальти в ворота сине-бело-голубых.

    Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что вина во втором голе грозненцев «на все сто» на 28-летнем защитнике.

    Комментатор Геннадий Орлов после игры сообщил о возможном переходе Чистякова в «Ахмат», а гендиректор «Зенита» Александр Медведев заявил, что игрок выведен из состава команды.

    Позднее игрока в соцсетях публично поддержали бывшие и действующие одноклубники — вратари Михаил Кержаков и Даниил Одоевский, защитник Арсен Адамов, полузащитник Далер Кузяев и экс-одноклубник Магомед Оздоев (сейчас в турецком «Фатих Карагюмрюк»).

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