«Зенит» вывел защитника Чистякова из основного состава команды

Дмитрий Чистяков Фото: globallookpress.com
В субботу, 5 ноября команда из Санкт-Петербурга проиграла «Ахмату» (1:2) в матче 16-го тура РПЛ. Ошибка Чистякова привела ко второму мячу в ворота «Зенита».
После матча с «Ахматом» Медведев раскритиковал Чистякова, намекнул на возможный уход футболиста из клуба и заявил, что ему предстоит провести «серьезный разговор» с защитником.
«Состоялся ли разговор с Чистяковым? Состоялся архисерьезный, принципиальный, мужской разговор.
Дмитрий Чистяков выведен из основного состава команды», — цитирует «Матч ТВ» Медведева.
Чистяков выступает за «Зенит» с октября 2020 года. В сезоне-2022/23 он принял участие в 9 матчах и не отличился результативными действиями.