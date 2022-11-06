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    «Зенит» вывел защитника Чистякова из основного состава команды

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    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что защитник Дмитрий Чистяков был выведен из основного состава команды.

    Дмитрий Чистяков
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    Дмитрий Чистяков

    В субботу, 5 ноября команда из Санкт-Петербурга проиграла «Ахмату» (1:2) в матче 16-го тура РПЛ. Ошибка Чистякова привела ко второму мячу в ворота «Зенита».

    После матча с «Ахматом» Медведев раскритиковал Чистякова, намекнул на возможный уход футболиста из клуба и заявил, что ему предстоит провести «серьезный разговор» с защитником.

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    • «Состоялся ли разговор с Чистяковым? Состоялся архисерьезный, принципиальный, мужской разговор.

    Дмитрий Чистяков выведен из основного состава команды», — цитирует «Матч ТВ» Медведева.

    Чистяков выступает за «Зенит» с октября 2020 года. В сезоне-2022/23 он принял участие в 9 матчах и не отличился результативными действиями.

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