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    Гендиректор «Зенита»: С такой игрой и отношением Чистякову лучше играть за «Ахмат»

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    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о том, что защитник питерцев Дмитрий Чистяков может уйти в «Ахмат».

    Дмитрий Чистяков
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    Дмитрий Чистяков

    Сине-бело-голубые проиграли грозненской команде в 16-м туре РПЛ (1:2). Футболист был заменен по ходу первого тайма, перед этим он привез гол и едва не привез пенальти в ворота «Зенита»

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    • «Сегодня все, кто болеют и переживают за "Зенит", конечно, расстроены первым (в РПЛ в текущем сезоне), тем более домашним, поражением.

    Что касается высказывания Геннадия Сергеевича, к которому я отношусь с огромным уважением, то на той же эмоциональной волне могу добавить: хотя согласно старому футбольному постулату проигрывают не отдельные футболисты, а команда, но с такой игрой и с таким отношением, может, действительно Дмитрию лучше играть за "Ахмат".

    Тем более хочу обратить внимание на то, что публично, пусть даже не самому, а через агента, высказывать недовольство своим игровым временем и своей ролью в команде — это неприемлемо. И ни в какие ворота не лезет.

    Но утро вечера мудренее. Завтра будет серьезный разговор, и не только с Чистяковым.

    Что касается перехода Чистякова в "Ахмат", то вы прекрасно знаете, как и когда происходят переходы. Но такого трансфера исключать не могу», — приводит matchtv.ru слова Медведева.

    В текущем сезоне 28-летний российский футболист провел 9 матчей за сине-бело-голубых и не отметился результативными действиями.

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