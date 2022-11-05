Орлов: Поговаривают, что Чистяков может перейти в «Ахмат»

Комментаторсообщил, что защитник «Зенита»может перейти в

Футболист был заменен по ходу первого тайма матча 16-го тура РПЛ, в котором питерцы проиграли грозненскому клубу со счетом 1:2. Перед этим он привез гол и едва не привез пенальти в ворота «Зенита»

«Первые минуты получились провальными. Две грубые ошибки. Сначала "отличился" Караваев, затем — Чистяков.

Неслучайно же их довольно быстро заменили. Ребята вышли на поле не готовыми! Не знаю... Караваев же имеет игровую практику. Но как-то растерялся. А Чистяков психологически не готов что ли, не о том думает?

На первый взгляд, сложно объяснить детский ляп Чистякова, когда его накрыл Конате. С другой стороны, возможно, защитник мыслями уже не в "Зените".

Ведь и его агент, и он сам давали понять, что футболист не всем доволен, в частности, игровой практикой в питерской команде.

Не исключено, что зимой Чистяков сменит клуб. Поговаривают, что он как раз-таки в "Ахмат" может перейти», — сказал комментатор «Спорт-Экспрессу».