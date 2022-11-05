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    Орлов: Поговаривают, что Чистяков может перейти в «Ахмат»

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    Комментатор Геннадий Орлов сообщил, что защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков может перейти в «Ахмат».

    Дмитрий Чистяков
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    Дмитрий Чистяков

    Футболист был заменен по ходу первого тайма матча 16-го тура РПЛ, в котором питерцы проиграли грозненскому клубу со счетом 1:2. Перед этим он привез гол и едва не привез пенальти в ворота «Зенита»

    «Первые минуты получились провальными. Две грубые ошибки. Сначала "отличился" Караваев, затем — Чистяков.

    Неслучайно же их довольно быстро заменили. Ребята вышли на поле не готовыми! Не знаю... Караваев же имеет игровую практику. Но как-то растерялся. А Чистяков психологически не готов что ли, не о том думает?

    На первый взгляд, сложно объяснить детский ляп Чистякова, когда его накрыл Конате. С другой стороны, возможно, защитник мыслями уже не в "Зените".

    Ведь и его агент, и он сам давали понять, что футболист не всем доволен, в частности, игровой практикой в питерской команде.

    Не исключено, что зимой Чистяков сменит клуб. Поговаривают, что он как раз-таки в "Ахмат" может перейти», — сказал комментатор «Спорт-Экспрессу».

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