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    Агент Чистякова: Если за каждую ошибку выводить футболистов из состава, у некоторых команд игроков не останется

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    Агент Андрей Талаев, представляющий защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, прокомментировал слова генерального директора клуба Александра Медведева о выводе футболиста из основного состава команды.

    Дмитрий Чистяков
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    Дмитрий Чистяков

    «Чистякова вывели из состава? Ну как можно нормально на это реагировать? Это недопонимание, как минимум.

    На самом деле, пока никто никому ничего не объявлял. Разговор был, пожали руки в конце, после этого Александр Иванович сказал эти слова.

    Вывели, значит, вывели. Будем общаться, спрашивать, насколько вывели. Если за каждую ошибку выводить футболистов из основного состава, тогда к концу сезона у некоторых команд и игроков не останется.

    Все будет хорошо, я уверен в Диме, уверен в человеческих и спортивных качествах. Все, кто его сейчас его поливает, через короткое время будут его на руках носить», — сказал Талаев «Спорт-экспресс».

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    • В сезоне-2022/23 Чистяков принял участие в 9 матчах и не отличился результативными действиями.

    В игре 16-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2) защитник допустил ошибку, из-за которой грозненцы забили второй мяч. Чистяков был заменен на 32-й минуте встречи.

    После этой игры Александр Медведев раскритиковал Дмитрия, намекнул на возможный уход футболиста из клуба и заявил, что ему предстоит провести «серьезный разговор» с защитником.

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