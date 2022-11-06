Агент Чистякова: Если за каждую ошибку выводить футболистов из состава, у некоторых команд игроков не останется

«Чистякова вывели из состава? Ну как можно нормально на это реагировать? Это недопонимание, как минимум.
На самом деле, пока никто никому ничего не объявлял. Разговор был, пожали руки в конце, после этого Александр Иванович сказал эти слова.
Вывели, значит, вывели. Будем общаться, спрашивать, насколько вывели. Если за каждую ошибку выводить футболистов из основного состава, тогда к концу сезона у некоторых команд и игроков не останется.
Все будет хорошо, я уверен в Диме, уверен в человеческих и спортивных качествах. Все, кто его сейчас его поливает, через короткое время будут его на руках носить», — сказал Талаев «Спорт-экспресс».
В сезоне-2022/23 Чистяков принял участие в 9 матчах и не отличился результативными действиями.
В игре 16-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2) защитник допустил ошибку, из-за которой грозненцы забили второй мяч. Чистяков был заменен на 32-й минуте встречи.
После этой игры Александр Медведев раскритиковал Дмитрия, намекнул на возможный уход футболиста из клуба и заявил, что ему предстоит провести «серьезный разговор» с защитником.