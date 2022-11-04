ЦСКА не выплатил «Херенвену» за Эджуке 3,1 млн евро

не полностью расплатился сза трансфер нападающего. Об этом сообщил генеральный менеджер нидерландского клуба Сиз Руземонд.

ЦСКА до сих пор должен «Херенвену» 3,1 миллиона евро.

«Это довольно-таки значительная сумма для нашего бюджета. ЦСКА говорит, что не может заплатить из-за отключения от системы SWIFT.

Не только "Херенвен" столкнулся с проблемой получения денег из России. Сейчас этот вопрос решается с помощью УЕФА и ФИФА, так что я уверен, что мы все-таки получим эти деньги», — приводит слова Руземонда Voetbal International.

В текущем сезоне Эджуке выступает на правах аренды за берлинскую «Герту».