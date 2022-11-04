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    ЦСКА не выплатил «Херенвену» за Эджуке 3,1 млн евро

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    ЦСКА не полностью расплатился с «Херенвеном» за трансфер нападающего Чидеры Эджуке. Об этом сообщил генеральный менеджер нидерландского клуба Сиз Руземонд.

    Чидера Эджуке
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    Чидера Эджуке

    ЦСКА до сих пор должен «Херенвену» 3,1 миллиона евро.

    «Это довольно-таки значительная сумма для нашего бюджета. ЦСКА говорит, что не может заплатить из-за отключения от системы SWIFT.

    Не только "Херенвен" столкнулся с проблемой получения денег из России. Сейчас этот вопрос решается с помощью УЕФА и ФИФА, так что я уверен, что мы все-таки получим эти деньги», — приводит слова Руземонда Voetbal International.

    В текущем сезоне Эджуке выступает на правах аренды за берлинскую «Герту».

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