«Реал Сосьедад» — «МЮ»: прогноз, составы, коэффициенты

Тренерские штабыогласили стартовые составы на матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы.

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Горосабель, Ле Норман, Пачеко, Рико, Мендес, Мерино, Субименди, Марин, Серлот, Фернандес.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Диогу Далот, Линделеф, Мартинес, Шоу, Эриксен, Каземиро, Бруну Фернандеш, ван де Бек, Роналду, Гарначо.

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Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «МЮ». Коэффициент на его победу — 2.27, на успех «Реал Сосьедада» — 3.52, на ничью — 3.60. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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