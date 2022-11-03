«Реал Сосьедад» сыграет на своем поле с «Манчестер Юнайтед» в рамках 6-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 3 ноября, начало — в 20:45 мск. «Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реал Сосьедад»

«Реал Сосьедад» лидирует в своем квартете. «Доностьяррас» набрали 15 очков, и в последнем туре их устроит даже ничья.

Баски атакуют ярче всех в группе. Игроки команды настреляли 10 мячей в ворота соперников.

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Свой предыдущий поединок «Реал Сосьедад» провел неудачно. Команда в рамках Примеры потерпела поражение от «Бетиса» (0:2).

Все прогнозы на Лигу Европы

«Реал Сосьедад» в Лиге Европы выглядит убедительно. Особенно это касается обороны, давшей результативный сбой лишь один раз.

«Манчестер Юнайтед»

Манкунианцы изначально виделись едва ли не главными фаворитами турнира. Сейчас команда Эрика тен Хага вторая в своей группе, но еще имеет шансы взгромоздиться на первое место.

«Манчестер Юнайтед» проиграл лишь баскам. Наверняка мотивации поквитаться за ту неудачу у англичан громадье.

Свой последний поединок команда провела продуктивно. «Манчестер Юнайтед» минимально одолел «Вест Хэм».

Гости наверняка будут активно атаковать. Маркус Рэшфорд и компания постараются поднять свою команду на первое место в группе.

Прогноз и ставка

На победу «Манчестер Юнайтед» в этом матче можно поставить за 2.20, ничью букмекеры предлагают взять за 3.40, а победу «Реал Сосьедад» — за 3.20.

«Реал Сосьедад» в последнее время нестабилен. Гости мотивированы завершить групповой этап на 1 месте .

Манкуанианцы имеют отличный подбор атакующих исполнителей. Наши прогноз и ставка — Победа «Манчестер Юнайтед» с коэффициентом 2.20.