Источник: «Динамо» рассматривает возможность возвращения Моро

Московское «Динамо» надеется нынешней зимой вернуть из «Болоньи» полузащитника Николу Моро.

24-летний хорват летом отправился в аренду в итальянский клуб по приглашению главного тренера Синиши Михайловича.

Сербский специалист оставил свой пост в начале сентября, а сменивший его Тиагу Мотта не доверяет Моро. На счету хавбека лишь 64 минуты в серии А и один матч в Кубке Италии.

Полузащитник сегодня не попал в расширенный список сборной Хорватии на ЧМ-2022, его не устраивает роль запасного в клубе.

«Динамо», впрочем, пока не обсуждало с «Болоньей» вопрос возвращения игрока, переговоры должны пройти после завершения первой части чемпионата.