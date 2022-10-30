Талалаев: Качество игры «Торпедо» улучшается, но не хватает мастерства в завершении

Главный тренерподвел итоги матча со(0:1) в матче 15-го тура РПЛ.

«Хорошая игра. В первом тайме 15 минут действовали так, как планировали. Потом немного отдали инициативу.

Во втором тайме после пропущенного мяча были вынуждены открываться, получили несколько быстрых атак. Заменами нейтрализовали преимущество "Спартака".

Поблагодарил футболистов, качество игры улучшается. Единственное, не хватает мастерства в завершении, будем работать над этим.

Мы готовились к разному "Спартаку". Когда увидели их состав и разобрались, как они играют, мы поняли, что можем вскрывать зону за спиной у Денисова.

Было два варианта: или бегать за ним, что мы делали в первые минуты, или использовать эту зону. Во втором тайме у нас игрок в этой зоне восемь раз получил мяч. К сожалению, ни одна его передача не нашла партнера. Будем работать над этим.

Замена Смольникова была плановой. Были футболисты, которые не полностью готовы физически. Не знаю, что вы подразумеваете под словом "конфликт".

Если мой футболист будет доволен после замены, то я выгоню его из команды. Со Смольниковым у меня все хорошо. Мы договорились встретиться и отдельно обсудить его ошибки.

Игорь, как и любой опытный игрок, не любит, когда его меняют. Есть такое правило: лучше менять игрока после его положительного действия.

А мы могли получить второй гол, и здесь уже было не до педагогических принципов. Мы пытались зацепиться за результат.

Игроки бьются за себя, свои семьи, за "Торпедо". И только после этого, может быть, за меня. Мы работаем только 13 дней, процесс налаживания взаимопонимания только идет.

У нас есть игроки, способные за счет отдачи и мастерства нивелировать разницу в классе, которая прослеживается у нас с некоторыми соперниками.

Если смотреть за играми команд из разных частей таблицы, то часто нет структурных различий в их действиях.

А разница как раз в завершающей стадии атаки. Когда есть Промес — это замечательно. Но я всегда и везде говорю: мои футболисты — самые лучшие», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».