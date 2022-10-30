Абаскаль: Мы контролировали ход матча с «Торпедо», но мяч не шел в ворота

Главный тренерпрокомментировал победу над(1:0) в 15-м туре РПЛ.

«Этим и прекрасен футбол. Неважно, на каком месте команды в таблице. Важно то, что они показывают на поле.

Сегодня мы контролировали ход матча. Но так бывает, когда мяч не идет в ворота. Мы не смогли забить в первом тайме.

Забив после перерыва, мы старались увеличить преимущество, и нам есть над чем работать: контроль игры, реализация моментов. Нам нужно быть более решительными.

У нас молодая команда, мы хотим прибавлять. Отдельно хочу поздравить Романа Зобнина с 200-м матчем за "Спартак". Важно для наших молодых игроков иметь рядом такого опытного игрока», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

«Спартак» с 32 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России после 15 туров. «Торпедо» располагается на 16-й строчке с 6 баллами.