начнут матч в 21:45 в итальянской Серии А, 29.10.2022.

Последний матч между собой: «Интер» — «Сампдория» 3:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Интер» — «Сампдория». Коэффициент ставки — 2.00 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Интер»).

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