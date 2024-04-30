30 апреля в 11-м туре чемпионата Туркменистана по футболу сыграют «Ашхабад» и «Энергетик». Начало игры — в 15:00 мск. «Ашхабад» — «Энергетик»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Ашхабад»

Турнирное положение: Нынче «Ашхабад» выступает крайне неровно. На данный момент команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

При этом «Ашхабад» имеет явные сложности с надежностью тылов. В 9 матчах пропущено уже 17 мячей.

Последние матчи: в предыдущем поединке чемпионата команда разжилась тремя баллами. «Ашхабад» уверенно расправился с «Копетдагом» (2:0).

Причем до того команда разгромно уступила «Ахалу» (0:4). Да и забивает «Ашхабад» в среднем менее гола за матч.

Оборона команды действует крайне неудачно. Да и вообще, в поединках с крепкими оппонентами «Ашхабад» явно не впечатляет.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: сейчас команда едва ли будет претендовать на высокие места. Между тем, «Ашхабад» потенциально способна прибавить.

Матчи против «Энергетика» для команды исторически складываются удачно. В трех очных поединках «Ашхабад» 4 раза победил при одной ничьей.

Нет никаких сомнений, что хозяева будут активно атаковать. «Ашхабад» постарается подняться повыше в таблице.

«Энергетик»

Турнирное положение: Старт чемпионата Туркменистана команда откровенно провалила. Ныне «Энергетик» располагается на 9 месте турнирной таблицы.

Притом, что «Энергетик» набрал всего лишь один зачетный балл в 9 матчах. В них команда отличилась 5 голами, пропустив в свои ворота 27.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда снова уступила. «Энергетик» пропустил единственный мяч от «Ахала».

А вот до того команда проиграла еще и «Небитчи» (3:2). Да и вообще, «Энергетик» явно стоит на вылет.

Очевидно, что команда постарается выбраться со дна таблицы. Вот только проблемы в обороне громадные!

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Энергетик» выглядит бледно. Да и в плане реализации не все так позитивно.

Состав команды по местным меркам выглядит скромненько. Зато лазарет «Энергетика» на данный момент пустеет.

Более того, «Энергетик» в 6 своих последних матчах уступил. Ничью команда добыла лишь в матче с «Копетдагом» (1:1).

Наверняка гости будут пытаться дать бой «Ашхабаду». «Энергетик» явно постарается оттолкнуться от дна таблицы.

Статистика для ставок

«Энергетик» в среднем пропускает 3 гола за матч

«Энергетик» проиграл в 6 своих последних матчах

И те, и другие в среднем забивают менее гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ашхабад» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.24. Ничья оценена в 3.86, а победа оппонента — в скромные 3.23.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.46 и 2.53.

Прогноз: Номинальные хозяева выглядят сильнее оппонента, и явно будут активно атаковать.

«Энергетик» имеет заметные проблемы как в атаке, так и в обороне, да и оппонент смотрится живее.

Ставка: Победа «Ашхабада» за 2.24.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих забьют менее 3 мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.53