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    Очередной провал «Энергетика»?

    «Ашхабад» — «Энергетик». Ставка (к. 2.24) и прогноз на футбол, чемпионат Туркменистана, 30 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ашхабад» — «Энергетик»
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    «Энергетик»
    30 апреля в 11-м туре чемпионата Туркменистана по футболу сыграют «Ашхабад» и «Энергетик». Начало игры — в 15:00 мск. «Ашхабад» — «Энергетик»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Ашхабад»

    Турнирное положение: Нынче «Ашхабад» выступает крайне неровно. На данный момент команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

    При этом «Ашхабад» имеет явные сложности с надежностью тылов. В 9 матчах пропущено уже 17 мячей.

    Последние матчи: в предыдущем поединке чемпионата команда разжилась тремя баллами. «Ашхабад» уверенно расправился с «Копетдагом» (2:0).

    Причем до того команда разгромно уступила «Ахалу» (0:4). Да и забивает «Ашхабад» в среднем менее гола за матч.

    Оборона команды действует крайне неудачно. Да и вообще, в поединках с крепкими оппонентами «Ашхабад» явно не впечатляет.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: сейчас команда едва ли будет претендовать на высокие места. Между тем, «Ашхабад» потенциально способна прибавить.

    Матчи против «Энергетика» для команды исторически складываются удачно. В трех очных поединках «Ашхабад» 4 раза победил при одной ничьей.

    Нет никаких сомнений, что хозяева будут активно атаковать. «Ашхабад» постарается подняться повыше в таблице.

    «Энергетик»

    Турнирное положение: Старт чемпионата Туркменистана команда откровенно провалила. Ныне «Энергетик» располагается на 9 месте турнирной таблицы.

    Притом, что «Энергетик» набрал всего лишь один зачетный балл в 9 матчах. В них команда отличилась 5 голами, пропустив в свои ворота 27.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда снова уступила. «Энергетик» пропустил единственный мяч от «Ахала».

    А вот до того команда проиграла еще и «Небитчи» (3:2). Да и вообще, «Энергетик» явно стоит на вылет.

    Очевидно, что команда постарается выбраться со дна таблицы. Вот только проблемы в обороне громадные!

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Энергетик» выглядит бледно. Да и в плане реализации не все так позитивно.

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    Состав команды по местным меркам выглядит скромненько. Зато лазарет «Энергетика» на данный момент пустеет.

    Более того, «Энергетик» в 6 своих последних матчах уступил. Ничью команда добыла лишь в матче с «Копетдагом» (1:1).

    Наверняка гости будут пытаться дать бой «Ашхабаду». «Энергетик» явно постарается оттолкнуться от дна таблицы.

    Статистика для ставок

    • «Энергетик» в среднем пропускает 3 гола за матч

    • «Энергетик» проиграл в 6 своих последних матчах

    • И те, и другие в среднем забивают менее гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ашхабад» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.24. Ничья оценена в 3.86, а победа оппонента — в скромные 3.23.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.46 и 2.53.

    Прогноз: Номинальные хозяева выглядят сильнее оппонента, и явно будут активно атаковать.

    «Энергетик» имеет заметные проблемы как в атаке, так и в обороне, да и оппонент смотрится живее.

    Ставка: Победа «Ашхабада» за 2.24.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих забьют менее 3 мячей.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.53

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    Ставка и прогноз на матч «Ашхабад» — «Энергетик» с коэффициентом 2.24. Дата матча: 30.04.2024. Прогнозы на футбол. Очередной провал «Энергетика»?
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