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    Вернется ли «Интер» в зону еврокубков?

    «Интер» — «Сампдория». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, Серия А, 29 октября 2022 года

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    «Интер» идет на 7 месте
    «Интер» сыграет на своем поле с «Сампдорией» в рамках 12-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 29 октября, начало — в 21:45 мск. «Интер» — «Сампдория»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 29 Октября 2022 года
    Интер
  • Милан
    •  Интер 21:45 Сампдория Сампдория
  • Генуя
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    «Интер»

    «Интер» в нынешнем сезоне явно не блещет результатами. Нынешнее 7 место в Серии А явно дисгармонирует с амбициями клуба.

    Вот только проигрывают миланцы довольно часто. В 11 турах команда Симоне Индзаги потерпела уже 4 поражения.

    Коэффициенты матча Интер — Сампдория

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    Коллектив в своем последнем матче добыл викторию. На выезде «нерадзурри» переиграли «Фиорентину» со счетом 4:3.

    Все прогнозы на Серию А

    И все же, клуб не знает поражений пять последних матчей. Благодаря таким результатам он близок к выходу в плей-офф Лиги чемпионов.

    «Сампдория»

    «Сампдория» сейчас пасет задних. Третье с конца место в таблице и всего шесть набранных очков — явно не такого старта ожидали от генуэзцев.

    Более того, в 11 матчах команда выиграла только один раз. Да и всего 6 забитых мячей — явный показатель проблем.

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    • В своем последнем поединке «блучеркьяти» как раз выиграли — на выезде им удалось одолеть главного аутсайдера «Кремонезе» (1:0).

    Перед этим коллектив также выступал в Кубке Италии, где в 1/16 финала по пенальти обыграл дома «Асколи» (2:2).

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,25.

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    Успех гостей оценивается в 12,00, тогда как ничья — в 5,80.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,00.

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    «Интер» — «Сампдория»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 29.10.2022. Прогнозы на футбол. Вернется ли «Интер» в зону еврокубков?
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