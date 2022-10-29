«Интер»
«Интер» в нынешнем сезоне явно не блещет результатами. Нынешнее 7 место в Серии А явно дисгармонирует с амбициями клуба.
Вот только проигрывают миланцы довольно часто. В 11 турах команда Симоне Индзаги потерпела уже 4 поражения.
Коэффициенты матча Интер — Сампдория
Коллектив в своем последнем матче добыл викторию. На выезде «нерадзурри» переиграли «Фиорентину» со счетом 4:3.
И все же, клуб не знает поражений пять последних матчей. Благодаря таким результатам он близок к выходу в плей-офф Лиги чемпионов.
«Сампдория»
«Сампдория» сейчас пасет задних. Третье с конца место в таблице и всего шесть набранных очков — явно не такого старта ожидали от генуэзцев.
Более того, в 11 матчах команда выиграла только один раз. Да и всего 6 забитых мячей — явный показатель проблем.
В своем последнем поединке «блучеркьяти» как раз выиграли — на выезде им удалось одолеть главного аутсайдера «Кремонезе» (1:0).
Перед этим коллектив также выступал в Кубке Италии, где в 1/16 финала по пенальти обыграл дома «Асколи» (2:2).
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,25.
Успех гостей оценивается в 12,00, тогда как ничья — в 5,80.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,00.