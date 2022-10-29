«Интер» сыграет на своем поле с «Сампдорией» в рамках 12-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 29 октября, начало — в 21:45 мск. «Интер» — «Сампдория»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Интер»

«Интер» в нынешнем сезоне явно не блещет результатами. Нынешнее 7 место в Серии А явно дисгармонирует с амбициями клуба.

Вот только проигрывают миланцы довольно часто. В 11 турах команда Симоне Индзаги потерпела уже 4 поражения.

Коэффициенты матча Интер — Сампдория 1X2Новым игрокам 1.256.0012.50Фрибет$40

Коллектив в своем последнем матче добыл викторию. На выезде «нерадзурри» переиграли «Фиорентину» со счетом 4:3.

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И все же, клуб не знает поражений пять последних матчей. Благодаря таким результатам он близок к выходу в плей-офф Лиги чемпионов.

«Сампдория»

«Сампдория» сейчас пасет задних. Третье с конца место в таблице и всего шесть набранных очков — явно не такого старта ожидали от генуэзцев.

Более того, в 11 матчах команда выиграла только один раз. Да и всего 6 забитых мячей — явный показатель проблем.

В своем последнем поединке «блучеркьяти» как раз выиграли — на выезде им удалось одолеть главного аутсайдера «Кремонезе» (1:0).

Перед этим коллектив также выступал в Кубке Италии, где в 1/16 финала по пенальти обыграл дома «Асколи» (2:2).

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,25.

Успех гостей оценивается в 12,00, тогда как ничья — в 5,80.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,00.