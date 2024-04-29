«Дженоа» сыграет на своем поле против «Кальяри» в рамках 34-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 29 апреля, начало — в 21:45 мск. «Дженоа» — «Кальяри»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Дженоа»

Турнирное положение: «Дженоа» находится в нижней части таблицы. Однако команде не угрожает вылет в Серию В.

На данный момент клуб занимает 12-е место, набрав 39 очков. В 33-х встречах у «Дженоа» 9 побед, 12 ничьих и 12 поражений.

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Последние матчи: «Дженоа» в текущем месяце выиграла один матч из трех. Была одержана победа над «Вероной» со счетом 2:1.

Кроме того, в апреле «Дженоа» сыграла вничью с «Фиорентиной» (1:1), а также уступила «Лацио» (0:1).

Не сыграют: Бани, Малиновский, Маттурро и Мессиас.

Состояние команды: Фанаты «Дженоа» могут быть спокойны в оставшейся части сезона. Клубу точно не угрожает понижение в классе.

Все прогнозы на Серию А

На своем поле «Дженоа» выступает не лучшим образом. В предыдущих 10 домашних матчах одержаны только две победы.

Последний раз клуб из Генуи выигрывал на своем поле 24 февраля. Тогда на своем поле удалось взять верх над «Удинезе» со счетом 2:0.

«Кальяри»

Турнирное положение: «Кальяри» находится на 17-й строчке, имея в своем активе лишь 32 очка.

Клуб еще не решил вопрос о сохранении прописке в элите. На финише сезона «Кальяри» нужно сыграть как можно лучше.

Последние матчи: В апреле «Кальяри» еще ни разу не проиграл. Команда одержала одну победу и трижды сыграла вничью.

В этом месяце «Кальяри» здорово смотрелся в поединках с грандами — «Интером» и «Ювентусом». Оба матча были богаты на голы и закончились вничью 2:2.

Не сыграют: Лувумбу, Манкосу, Паволетти и Петанья.

Состояние команды: «Кальяри» хорошо играл в марте и апреле. В последних десяти матчах Серии А зафиксированы лишь два поражения.

У «Кальяри» неплохие шансы остаться в элитном дивизионе. Однако команда плохо играет в гостях. А встреча с «Дженоа» пройдет как раз на чужом поле.

Из десяти последних выездных матчей был выигран только один. «Кальяри» является домашней командой, поэтому в Генуе будет трудно. В первом круге красно-синие победили в родных стенах со счетом 2:1.

Статистика для ставок

У «Дженоа» в предыдущих 10 домашних матчах одержаны только две победы

«Кальяри» из десяти последних выездных матчей выиграл один

В первом круге «Кальяри» на своем поле одолел клуб из Генуи со счетом 2:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на «Дженоа» в этом матче можно поставить за 2.25, ничью букмекеры предлагают за 3.05, а победу «Кальяри» — за 3.50.

Прогноз: «Дженоа» может спокойно доиграть сезон, а вот у «Кальяри» далеко не всё в порядке. Гостям сейчас очки нужнее. Возможно, произойдет сенсация и «Кальяри» одержит победу.

Ставка: победа «Кальяри» за 3.50.

Прогноз: «Кальяри» нужно добиться положительного результата. Команда будет атаковать и раскрываться. «Дженоа» накажет соперника за ошибки в обороне. В Генуе смогут забить оба клуба.

Ставка: обе забьют за 1.97.