«Дженоа»
Турнирное положение: «Дженоа» находится в нижней части таблицы. Однако команде не угрожает вылет в Серию В.
На данный момент клуб занимает 12-е место, набрав 39 очков. В 33-х встречах у «Дженоа» 9 побед, 12 ничьих и 12 поражений.
Дженоа — Кальяри: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: «Дженоа» в текущем месяце выиграла один матч из трех. Была одержана победа над «Вероной» со счетом 2:1.
Кроме того, в апреле «Дженоа» сыграла вничью с «Фиорентиной» (1:1), а также уступила «Лацио» (0:1).
Не сыграют: Бани, Малиновский, Маттурро и Мессиас.
Состояние команды: Фанаты «Дженоа» могут быть спокойны в оставшейся части сезона. Клубу точно не угрожает понижение в классе.
На своем поле «Дженоа» выступает не лучшим образом. В предыдущих 10 домашних матчах одержаны только две победы.
Последний раз клуб из Генуи выигрывал на своем поле 24 февраля. Тогда на своем поле удалось взять верх над «Удинезе» со счетом 2:0.
«Кальяри»
Турнирное положение: «Кальяри» находится на 17-й строчке, имея в своем активе лишь 32 очка.
Клуб еще не решил вопрос о сохранении прописке в элите. На финише сезона «Кальяри» нужно сыграть как можно лучше.
Последние матчи: В апреле «Кальяри» еще ни разу не проиграл. Команда одержала одну победу и трижды сыграла вничью.
В этом месяце «Кальяри» здорово смотрелся в поединках с грандами — «Интером» и «Ювентусом». Оба матча были богаты на голы и закончились вничью 2:2.
Не сыграют: Лувумбу, Манкосу, Паволетти и Петанья.
Состояние команды: «Кальяри» хорошо играл в марте и апреле. В последних десяти матчах Серии А зафиксированы лишь два поражения.
У «Кальяри» неплохие шансы остаться в элитном дивизионе. Однако команда плохо играет в гостях. А встреча с «Дженоа» пройдет как раз на чужом поле.
Из десяти последних выездных матчей был выигран только один. «Кальяри» является домашней командой, поэтому в Генуе будет трудно. В первом круге красно-синие победили в родных стенах со счетом 2:1.
Статистика для ставок
- У «Дженоа» в предыдущих 10 домашних матчах одержаны только две победы
- «Кальяри» из десяти последних выездных матчей выиграл один
- В первом круге «Кальяри» на своем поле одолел клуб из Генуи со счетом 2:1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на «Дженоа» в этом матче можно поставить за 2.25, ничью букмекеры предлагают за 3.05, а победу «Кальяри» — за 3.50.
Прогноз: «Дженоа» может спокойно доиграть сезон, а вот у «Кальяри» далеко не всё в порядке. Гостям сейчас очки нужнее. Возможно, произойдет сенсация и «Кальяри» одержит победу.
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Ставка: победа «Кальяри» за 3.50.
Прогноз: «Кальяри» нужно добиться положительного результата. Команда будет атаковать и раскрываться. «Дженоа» накажет соперника за ошибки в обороне. В Генуе смогут забить оба клуба.
Ставка: обе забьют за 1.97.