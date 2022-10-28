УЕФА объявил претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

Пресс-служба УЕФА назвала претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.

В список номинантов вошли нападающий «Ренна» Амин Гуири, полузащитник АЕКа Омри Альтман, форвард ПСВ Люк Де Йонг и хавбек «Реал Сосьедада» Роберт Наварро.

На счету Гуири дубль и ассист с «Фенербахче» (3:3), Альтман забил два мяча киевскому «Динамо» (3:3), у де Йонга гол и ассист в игре с «Арсеналом» (2:0), у Наварро один мяч и голевая передача во встрече с «Омонией» (2:0).

Проголосовать за лучшего игрока тура группового этапа Лиги Европы можно на официальном сайте УЕФА.