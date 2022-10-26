«Бавария» может подписать нападающего гладбахской «Боруссии»

рассматривает возможность приобретения нападающего менхенгладбахской «Боруссии»

По информации L'Équipe, главный тренер мюнхенского клуба Юлиан Нагельсманн считает, что Тюрам сможет достойно заменить Роберта Левандовски на позиции центрфорварда.

Контракт Тюрама с «Боруссией» рассчитан до лета 2023 года. На данный момент известно, что француз не планирует продлевать соглашение.

В текущем сезоне Тюрам провел в чемпионате Германии 11 матчей, в которых забил восемь мячей и сделал две результативные передачи.

Напомним, ранее ФИФА анонсировала изменения в работе трансферного рынка.