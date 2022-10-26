ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Стивен ДжеррардДжеррард в «Астон Вилле»: скучный футбол, проблемы с атакой и безжалостное увольнение
  • 10:45
    • Турецкий журналист: Цель Дзюбы — заработать денег. Ему все равно на свою карьеру
  • 10:17
    • «Бавария» может подписать нападающего гладбахской «Боруссии»
    Все новости спорта

    «Бавария» может подписать нападающего гладбахской «Боруссии»

    Футбол Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу Бавария Боруссия М Бундеслига Футбол Германии Трансферы
    «Бавария» рассматривает возможность приобретения нападающего менхенгладбахской «Боруссии» Маркуса Тюрама.

    Маркус Тюрам
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Маркус Тюрам

    По информации L'Équipe, главный тренер мюнхенского клуба Юлиан Нагельсманн считает, что Тюрам сможет достойно заменить Роберта Левандовски на позиции центрфорварда.

    Контракт Тюрама с «Боруссией» рассчитан до лета 2023 года. На данный момент известно, что француз не планирует продлевать соглашение.

    В текущем сезоне Тюрам провел в чемпионате Германии 11 матчей, в которых забил восемь мячей и сделал две результативные передачи.

  • Трансферный дайджест. 18-24 октября
  • Перейдет ли Хвича в АПЛ, новые конкуренты в борьбе за Фелиша и усиление для «Баварии»
  • 24/10/2022

    • Напомним, ранее ФИФА анонсировала изменения в работе трансферного рынка.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Бавария» добьет «Барсу»?
  • «Барселона» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
  • Еще в одном «Зеленом дерби» «Салават» грохнет «Ак Барс»?
  • «Салават Юлаев» — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
  • Добудет ли «Интер» путевку в плей-офф Лиги чемпионов?
  • «Интер» — «Виктория». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.06
  • Экспресс дня 26 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Барселона — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Интер — Виктория
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Аякс — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Наполи — Рейнджерс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ференцварош — Монако
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Шериф
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Айлендерс — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Завтра в 02:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры