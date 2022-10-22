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    ФИФА анонсировала изменения в работе трансферного рынка

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    Международная федерация футбола (ФИФА) анонсировала изменения в работе трансферного рынка в мировом футболе.

    Джанни Инфантино
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    Джанни Инфантино

    Подробно о предстоящих нововведениях рассказал президент ФИФА Джанни Инфантино.

    «Были утверждены правила информационного центра ФИФА. Через центр будут проходить все платежи, связанные с трансферами. Начнем с компенсации клубам, которые занимаются воспитанием игроков.

    Каждый трансфер профессионального игрока, в стоимость которого включены компенсация за тренировки и солидарные выплаты, будут автоматически перенаправляться клубам через информационный центр ФИФА.

    Правоохранительные органы систематически находят подозрительные выплаты при разбирательств по трансферам. Этого больше не будет.

    Теперь отчисления агентам и перевод денег от одного клуба другому будут проходить через информационный центр ФИФА.

    Теперь никакой терпимости к переводам на непонятные банковские счета в странных странах, они будут недопустимы», — сказал Инфантино, слова которого приводит пресс-служба ФИФА.

    Новые положения по трансферам вступят в силу 16 ноября 2022 года.

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