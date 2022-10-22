ФИФА анонсировала изменения в работе трансферного рынка

Международная федерация футбола () анонсировала изменения в работе трансферного рынка в мировом футболе.

Подробно о предстоящих нововведениях рассказал президент ФИФА Джанни Инфантино.

«Были утверждены правила информационного центра ФИФА. Через центр будут проходить все платежи, связанные с трансферами. Начнем с компенсации клубам, которые занимаются воспитанием игроков.

Каждый трансфер профессионального игрока, в стоимость которого включены компенсация за тренировки и солидарные выплаты, будут автоматически перенаправляться клубам через информационный центр ФИФА.

Правоохранительные органы систематически находят подозрительные выплаты при разбирательств по трансферам. Этого больше не будет.

Теперь отчисления агентам и перевод денег от одного клуба другому будут проходить через информационный центр ФИФА.

Теперь никакой терпимости к переводам на непонятные банковские счета в странных странах, они будут недопустимы», — сказал Инфантино, слова которого приводит пресс-служба ФИФА.

Новые положения по трансферам вступят в силу 16 ноября 2022 года.