«Наполи» — «Рейнджерс»: прогноз, составы, коэффициенты

Тренерские штабыогласили стартовые составы на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо, Эстигор, Ким Мин Чжэ, Мариу Руй, Лоботка, Элмаз, Ндомбеле, Политано, Симеоне, Распадори.

«Рейнджерс»: Макгрегор, Тавернье, Дэвис, Кинг, Йылмаз, Ландстрем, Райт, Сэндс, Морелос, Кент, Тилльман.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Наполи». Коэффициент на его победу — 1.28, на успех «Рейнджерс» — 12.00, на ничью — 6.74. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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