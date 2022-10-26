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    Хвича остался в запасе «Наполи» на матч с «Рейнджерс»

    «Наполи» — «Рейнджерс»: прогноз, составы, коэффициенты

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    Тренерские штабы «Наполи» и «Глазго Рейнджерс» огласили стартовые составы на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Хвича Кварацхелия
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    Хвича Кварацхелия

    «Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо, Эстигор, Ким Мин Чжэ, Мариу Руй, Лоботка, Элмаз, Ндомбеле, Политано, Симеоне, Распадори.

    «Рейнджерс»: Макгрегор, Тавернье, Дэвис, Кинг, Йылмаз, Ландстрем, Райт, Сэндс, Морелос, Кент, Тилльман.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Наполи». Коэффициент на его победу — 1.28, на успех «Рейнджерс» — 12.00, на ничью — 6.74. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

    Следить за ходом матча можно тут.

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