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    Останется ли «Наполи» фаворитом на победу в группе?

    «Наполи» — «Рейнджерс». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 26 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Наполи» — «Рейнджерс»
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    «Наполи» идет на втором месте в группе
    Во вторник, 26 октября, в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов квартета A «Наполи» на своем поле сыграет против «Рейнджерс». Начало поединка намечено на 22:00 по мск. «Наполи» — «Рейнджерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа A 26 Октября 2022 года
    Наполи
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    •  Наполи 22:00 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс
  • Глазго
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    «Наполи»

    «Наполи» лидирует в группе с максимальным результатом — 12 очков. Команда уже оформила выход в плей-офф, но еще может не выиграть группу.

    Идущий на второй позиции «Ливерпуль» отстает на три балла, и в случае потери очков конкурентов он имеет шансы обойти неаполитанцев, если победит их в 6-м туре.

    Коэффициенты матча Наполи — Глазго Рейнджерс

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  • 1.226.4013.00Фрибет$40
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    «Адзурри» пока выглядят главными претендентами на скудетто. Они лидируют в Серии А, опережая ближайшего конкурента на 3 очка.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Наверняка «Партенопеи» постараются продлить свою впечатляющую победную серию. Сейчас она составляет 11 матчей кряду.

    «Рейнджерс»

    Шотландцы в Лиге чемпионов проваливаются. «Рейнджерс» по итогам первых четырех туров находится на последнем месте, не набрав ни одного очка.

    В минувшем туре коллектив потерпел болезненное поражение. Команда ничего не смогла противопоставить «Ливерпулю» (1:7) на своем поле.

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    • Наверняка этот поединок станет для шотландцев чуть ли не определяющим в свете борьбы за третье место в квартете. И теперь необходимо исключительно побеждать.

    Тем не менее, форма команды оставляет желать лучшего, ведь в своей последней игре в национальном первенстве она потеряла очки на своем поле против середняка «Ливингстона» (1:1).

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,25.

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    Успех гостей оценивается в 12,00, тогда как ничья — в 5,80.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,00.

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    «Наполи» — «Рейнджерс»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 26.10.2022. Прогнозы на футбол. Останется ли «Наполи» фаворитом на победу в группе?
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