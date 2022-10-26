Во вторник, 26 октября, в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов квартета A «Наполи» на своем поле сыграет против «Рейнджерс». Начало поединка намечено на 22:00 по мск. «Наполи» — «Рейнджерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Наполи»

«Наполи» лидирует в группе с максимальным результатом — 12 очков. Команда уже оформила выход в плей-офф, но еще может не выиграть группу.

Идущий на второй позиции «Ливерпуль» отстает на три балла, и в случае потери очков конкурентов он имеет шансы обойти неаполитанцев, если победит их в 6-м туре.

Коэффициенты матча Наполи — Глазго Рейнджерс 1X2Новым игрокам 1.226.4013.00Фрибет$40

«Адзурри» пока выглядят главными претендентами на скудетто. Они лидируют в Серии А, опережая ближайшего конкурента на 3 очка.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Наверняка «Партенопеи» постараются продлить свою впечатляющую победную серию. Сейчас она составляет 11 матчей кряду.

«Рейнджерс»

Шотландцы в Лиге чемпионов проваливаются. «Рейнджерс» по итогам первых четырех туров находится на последнем месте, не набрав ни одного очка.

В минувшем туре коллектив потерпел болезненное поражение. Команда ничего не смогла противопоставить «Ливерпулю» (1:7) на своем поле.

Наверняка этот поединок станет для шотландцев чуть ли не определяющим в свете борьбы за третье место в квартете. И теперь необходимо исключительно побеждать.

Тем не менее, форма команды оставляет желать лучшего, ведь в своей последней игре в национальном первенстве она потеряла очки на своем поле против середняка «Ливингстона» (1:1).

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,25.

Успех гостей оценивается в 12,00, тогда как ничья — в 5,80.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,00.