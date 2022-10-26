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    Арбитр Карасев о ЧМ-2022: Скорее всего, даже смотреть не буду

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    Футбольный арбитр Сергей Карасев признался, что не планирует смотреть чемпионат мира в Катаре.

    Сергей Карасев
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    Сергей Карасев

    «Скорее всего, даже смотреть не буду. Потому что нас там не будет.

    Я перестал включать матчи Лиги чемпионов — смотрю только хайлайты утром. А сами трансляции не могу.

    Мы должны быть там! Ребята, наши друзья, коллеги — сколько мы с ними шли по судейской жизни, строили международную карьеру... А сейчас включаю телевизор, смотрю пять минут и выключаю. Грустно», — приводит слова Карасева «Спорт-Экспресс».

    Напомним, российские сборные и клубы отстранили от участия в международных турнирах.

    ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

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