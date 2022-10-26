Арбитр Карасев о ЧМ-2022: Скорее всего, даже смотреть не буду

Футбольный арбитрпризнался, что не планирует смотреть чемпионат мира в Катаре.

«Скорее всего, даже смотреть не буду. Потому что нас там не будет.

Я перестал включать матчи Лиги чемпионов — смотрю только хайлайты утром. А сами трансляции не могу.

Мы должны быть там! Ребята, наши друзья, коллеги — сколько мы с ними шли по судейской жизни, строили международную карьеру... А сейчас включаю телевизор, смотрю пять минут и выключаю. Грустно», — приводит слова Карасева «Спорт-Экспресс».

Напомним, российские сборные и клубы отстранили от участия в международных турнирах.

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.