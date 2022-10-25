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    Колосков о возможной интеграции крымских клубов: Ситуация непростая, но РФС должен подчиняться законам РФ

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    Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал информацию о том, что Украинская ассоциация футбола (УАФ) настаивает на исключении России из состава ФИФА и УЕФА.

    Вячеслав Колосков
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    Вячеслав Колосков

    Поводом для данных требований со стороны УАФ стало решение об интеграции в чемпионат России новых, в том числе крымских.

    «Президент УАФ пока лишь объявил о намерениях обратиться в ФИФА и УЕФА в случае, если федерации клубов Крыма и еще четырех новых субъектов РФ будут интегрированы в российский футбол.

    Пока ничего не произошло. Есть только вчерашнее сообщение о том, что у правительства есть договоренность, что клубы Севастополя и Крыма были интегрированы в наш футбол.

  • Украинская ассоциация футбола требует исключить Россию из ФИФА и УЕФА
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    • Что из этого следует? Исходя из Конституции России, РФС обязан это сделать. Пока речь идет только о Крыме, поскольку в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях введено военное положение.

    Крым является равноправным субъектом РФ, а значит он имеет право участвовать во всех мероприятиях, которые проводятся федеральными органами власти. Соответственно крымские клубы могут быть предоставлены в качестве членов РФС.

    Во-вторых, у нас есть законодательство, в котором указано, что российское право выше международного. То есть в данном случае РФС обязан подчиняться законам РФ. Это я перечислил светлые стороны вопроса.

    Однако есть и теоретическая опасность в случае, если Украина потребует рассмотреть исключение членства РФС, то будет открыто досье и проведено расследование о том, насколько решение РФС вступает в противоречие с уставами ФИФА и УЕФА.

    Ситуация непростая, однако у нас есть железный аргумент — наша конституция и законодательство. Противоречия будут, и их надо нам преодолевать. А именно переговорными процессами с ФИФА о том, что РФС поступает в соответствии с государственными законами.

    Юридических оснований для исключения, с нашей точки зрения, нет. Однако ФИФА будет внимательно рассматривать свой устав, который гласит, что на данный момент клубы Крыма и Севастополя находятся по юрисдикцией УАФ.

    Если данный вопрос в итоге встанет и на главреде ФИФА, то за исключение РФС должны проголосовать две трети от всех членов организации, что маловероятно. В крайнем случае, есть международные судебные инстанции, которые могут рассмотреть этот вопрос», — приводит слова Колоскова Sport24.

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