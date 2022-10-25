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    Гвардиола: Нужно показать свою лучшую игру, чтобы победить «Боруссию»

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола рассказал о подготовке к ответному матче с «Боруссией» Дортмунд в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

    Пеп Гвардиола
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    Пеп Гвардиола

    Во 2-м туре «Сити» выиграл у «Боруссии» со счетом 2:1. После пяти туров у «Сити» 10 очков, у «Боруссии» — 7.

    «Знаю, что в топовых матчах против "Баварии" дортмундцы демонстрируют топовый уровень. Мы очень уважаем эту команду.

    Первый тайм предыдущей встречи мы провели небрежно, второй был куда лучше. Мы знаем, что должны будем показать свою лучшую игру, чтобы победить здесь. В этом нет сомнений.

    Это фантастический стадион, и все это знают. Тут и атмосфера, и привлекательный футбол.

    Когда я соперничал тут с Юргеном Клоппом и Томасом Тухелем, матчи в Дортмунде всегда были тяжелыми. Я рад снова быть здесь», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

    Гвардиола также сказал, что поговорит с Холанном, который на выходных забил 21-й и 22-й голы в сезоне, прежде чем решить — ставить норвежца в «основу» или нет.

    «Манчестер Сити» уже вышел в 1/8 финала и обеспечит себе первое место в группе, если не проиграет. «Боруссия» выйдет в 1/8 финала в случае победы над «Сити».

    Дортмундцев устроит и ничья, если «Копенгаген» потеряет очки, а если датчане сыграют с «Севильей» вничью, «Боруссия» может даже проиграть.

    Матч пройдет 25 октября в Дортмунде и начнется в 22:00 (мск). С прогнозом на матч можно ознакомиться по ссылке. Следить за ходом матча можно в нашем онлайне.

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