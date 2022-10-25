«Боруссия» Д
Дортмундцы уже практически обеспечили себе выход в плей-офф. Преимущество в пять очков за два матча еще нужно умудриться растерять.
В минувшем туре «Боруссия» Д как раз расписала мировую с «Севильей» (1:1). Так что теперь немцам хватит даже ничьей.
Коэффициенты матча Боруссия Д — Манчестер Сити
«Боруссия» Д еще и добыла победу в рамках Бундеслиги. Дома дортмундцы разнесли в щепки оборону «Штутгарта» (5:0).
Все прогнозы на Лигу чемпионов
Наверняка в этом поединке дортмундцы будут действовать вторым номером. Правда, англичане могут прилететь не самым основным составом.
«Манчестер Сити»
Команда Хосепа Гвардиолы уже обеспечила себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. Теперь англичане мотивированы закрепить за собой первое место в группе.
Причем атакует «Манчестер Сити» привычно мощно. Из 11 мячей на групповом этапе 5 на счету Эрлинга Холанна.
Свой последний поединок команда также провела успешно. В своем чемпионате манкунианцы одолели «Брайтон» (3:1).
В этом поединке «Манчестер Сити» будет действовать с позиции силы. Хотя, не исключено, Гвардиола предоставит кому-то отдых.
Прогноз и ставка
На победу «Манчестер Сити» в этом матче можно поставить за 1.66, ничью букмекеры предлагают взять за 4.68, а победу «Боруссии» Д — за 4.98.
«Боруссия» Д постарается закрепиться в дуэте лидеров группы. Команда Гвардиолы
Манкунианцы обеспечат результативный поединок. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 3.5 с коэффициентом 2.27.