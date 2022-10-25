«Боруссия» Д сыграет на своем поле с «Манчестер Сити» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 25 октября, начало — в 22:00 мск. «Боруссия» Д — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Боруссия» Д

Дортмундцы уже практически обеспечили себе выход в плей-офф. Преимущество в пять очков за два матча еще нужно умудриться растерять.

В минувшем туре «Боруссия» Д как раз расписала мировую с «Севильей» (1:1). Так что теперь немцам хватит даже ничьей.

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«Боруссия» Д еще и добыла победу в рамках Бундеслиги. Дома дортмундцы разнесли в щепки оборону «Штутгарта» (5:0).

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Наверняка в этом поединке дортмундцы будут действовать вторым номером. Правда, англичане могут прилететь не самым основным составом.

«Манчестер Сити»

Команда Хосепа Гвардиолы уже обеспечила себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. Теперь англичане мотивированы закрепить за собой первое место в группе.

Причем атакует «Манчестер Сити» привычно мощно. Из 11 мячей на групповом этапе 5 на счету Эрлинга Холанна.

Свой последний поединок команда также провела успешно. В своем чемпионате манкунианцы одолели «Брайтон» (3:1).

В этом поединке «Манчестер Сити» будет действовать с позиции силы. Хотя, не исключено, Гвардиола предоставит кому-то отдых.

Прогноз и ставка

На победу «Манчестер Сити» в этом матче можно поставить за 1.66, ничью букмекеры предлагают взять за 4.68, а победу «Боруссии» Д — за 4.98.

«Боруссия» Д постарается закрепиться в дуэте лидеров группы. Команда Гвардиолы блестяще атакует .

Манкунианцы обеспечат результативный поединок. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 3.5 с коэффициентом 2.27.