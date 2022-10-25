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    «Боруссия» Д — «Манчестер Сити». Прогноз, ставка (к. 2.27) на футбол, Лига чемпионов, 25 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Боруссия» Д — «Манчестер Сити»
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    Фил Фоден
    «Боруссия» Д сыграет на своем поле с «Манчестер Сити» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 25 октября, начало — в 22:00 мск. «Боруссия» Д — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа G 25 Октября 2022 года
    Боруссия Д
  • Дортмунд
    •  Боруссия Д 22:00 Манчестер Сити Манчестер Сити
  • Манчестер
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    «Боруссия» Д

    Дортмундцы уже практически обеспечили себе выход в плей-офф. Преимущество в пять очков за два матча еще нужно умудриться растерять.

    В минувшем туре «Боруссия» Д как раз расписала мировую с «Севильей» (1:1). Так что теперь немцам хватит даже ничьей.

    Коэффициенты матча Боруссия Д — Манчестер Сити

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    «Боруссия» Д еще и добыла победу в рамках Бундеслиги. Дома дортмундцы разнесли в щепки оборону «Штутгарта» (5:0).

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Наверняка в этом поединке дортмундцы будут действовать вторым номером. Правда, англичане могут прилететь не самым основным составом.

    «Манчестер Сити»

    Команда Хосепа Гвардиолы уже обеспечила себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. Теперь англичане мотивированы закрепить за собой первое место в группе.

    Причем атакует «Манчестер Сити» привычно мощно. Из 11 мячей на групповом этапе 5 на счету Эрлинга Холанна.

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    • Свой последний поединок команда также провела успешно. В своем чемпионате манкунианцы одолели «Брайтон» (3:1).

    В этом поединке «Манчестер Сити» будет действовать с позиции силы. Хотя, не исключено, Гвардиола предоставит кому-то отдых.

    Прогноз и ставка

    На победу «Манчестер Сити» в этом матче можно поставить за 1.66, ничью букмекеры предлагают взять за 4.68, а победу «Боруссии» Д — за 4.98.

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    «Боруссия» Д постарается закрепиться в дуэте лидеров группы. Команда Гвардиолы блестяще атакует.

    Манкунианцы обеспечат результативный поединок. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 3.5 с коэффициентом 2.27.

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    «Боруссия» Д — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка (2.27), статистика, коэффициенты матча 25.10.2022. Прогнозы на футбол. Голепад в Дортмунде обеспечен!
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