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    «Боруссия» — «Манчестер Сити». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 5-го тура Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и «Манчестер Сити»

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    Добро пожаловать на «Сигнал Идуна Парк», где «Боруссия» из Дортмунда примет лидера квартета G — «Манчестер Сити». За ходом матча приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало встречи — в 22:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Боруссия»

    Подопечные Эдина Терзича занимают второе место в группе с 7-ю очками и практически гарантировали себе место в плей-офф. Отрыв дортмундцев от «Севильи» и «Копенгагена» составляет 5 баллов и «шмелей» сегодня вполне может устроить и ничья. На «Сигнал Идуна Парк» «Боруссия» на групповом этапе не проигрывала — в первом туре был разгромлен «Копенгаген» (3-0), а в матче 4-го тура «шмели» расписали ничью с «Севильей» (1-1). Единственное поражение коллективу Терзича нанесли как раз «горожане», которые одержали волевую победу на «Этихаде» (2-1). Дортмундцы усилиями Беллингема открыли счет на 56-минуте игры, но в заключительные 10 минут игры Стоунз и Холланд переломили ход матча и принесли «Сити» 3 очка.

    В чемпионате Германии «Боруссия» идет на 5-м месте, набрав 19 очков после 11-ти туров. В крайнем туре Бундеслиги «шмели» разгромили дома «Штутгарт» (5-0), одержав первую победу за 4 последних матча.

    «Манчестер Сити»

    «Горожане» точно сыграют в плей-офф будущей весной и теперь подопечные Хосепа Гвардиолы будут бороться за сохранение первой строчки. «Манчестер Сити» одержал три победы и один раз сыграл вничью, набрав 10 очков. После трех побед подряд над «Севильей» (4-0), «Боруссией» (2-1) и «Копенгагеном» (5-0) «горожане» во втором спаренном матче с датчанами на выезде сыграли в нулевую ничью.

    В АПЛ «Манчестер Сити» занимает второе место с 26-ю баллами и преследует лидирующий «Арсенал» на расстоянии двух очков. В крайнем туре чемпионата Англии «горожане» дома разобрались с «Брайтоном» (3-1).

    Личные встречи

    В пяти последних очных матчах на счету «Манчестер Сити» 3 победы над дортмундцами, «Боруссия» выиграла один раз. Еще в одной встрече команды сыграли вничью.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Боруссия» Дортмунд — «Манчестер Сити» с коэффициентом 2.27.

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