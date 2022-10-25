«Бенфика» — «Ювентус»: прогноз, составы, коэффициенты

Тренерские штабыогласили стартовые составы на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Бенфика»: Влаходимос, Ба, Отаменди, Антониу Силва, Гримальдо, Жоау Мариу, Рафа Силва, Эурснес, Флорентину, Фернандес, Гонсалу Рамуш.

«Ювентус»: Шченсны, Бонуччи, Данило, Гатти, Куадрадо, Костич, Рабьо, Локателли, Маккенни, Кин, Влахович.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Бенфике». Коэффициент на ее победу — 2.15, на успех «Ювентуса» — 3.75, на ничью — 3.66. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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