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    Влахович сыграет в атаке «Ювентуса» против «Бенфики»

    «Бенфика» — «Ювентус»: прогноз, составы, коэффициенты

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    Тренерские штабы «Бенфики» и «Ювентуса» огласили стартовые составы на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Душан Влахович
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    Душан Влахович

    «Бенфика»: Влаходимос, Ба, Отаменди, Антониу Силва, Гримальдо, Жоау Мариу, Рафа Силва, Эурснес, Флорентину, Фернандес, Гонсалу Рамуш.

    «Ювентус»: Шченсны, Бонуччи, Данило, Гатти, Куадрадо, Костич, Рабьо, Локателли, Маккенни, Кин, Влахович.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Бенфике». Коэффициент на ее победу — 2.15, на успех «Ювентуса» — 3.75, на ничью — 3.66. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

    Следить за ходом матча можно тут.

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