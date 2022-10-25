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    Голевой обмен во втором тайме?!

    «Бенфика» — «Ювентус». Прогноз, ставка (к. 3.25) на футбол, Лига чемпионов, 25 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Бенфика» — «Ювентус»
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    Мойзе Кен
    «Бенфика» сыграет на своем поле с «Ювентусом» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 25 октября, начало — в 22:00 мск. «Бенфика» — «Ювентус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа H 25 Октября 2022 года
    Бенфика
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    •  Бенфика 22:00 Ювентус Ювентус
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    «Бенфика»

    «Орлы» планомерно борются за первые места в группе. Португальцы сейчас вторые в таблице, но имеют столько же очков, сколько и лидер ПСЖ — 8.

    В минувшем туре «Бенфика» как раз расписала мировую с парижанами (1:1). Так что теперь бы подтянуть разницу мячей!

    Коэффициенты матча Бенфика — Ювентус

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    «Бенфика» еще и одолела принципиального соперника в своем чемпионате. Победа над «Порту» (0:1) позволила «орлам» оторваться от конкурентов.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    «Бенфика» наверняка будет пытаться найти свой шанс у ворот итальянцев. Тем паче, на выезде «орлы» сумели переиграть туринцев (1:2).

    «Ювентус»

    «Старая Сеньора» проводит крайне противоречивый сезон. В Серии А дела складываются не ахти, да и из Лиги чемпионов туринцы рискуют вылететь.

    Нынешнее 3 место в квартете — явный провал. Для эфемерной надежды на продолжение борьбы «Ювентусу» нужно исключительно побеждать в двух заключительных турах.

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    • Зато свой последний поединок команда провела успешно. В матче Серии А «Ювентус» разгромил «Эмполи» (4:0).

    В этом поединке «Ювентус» наверняка будет действовать активно в атаке. Все надежды возложены на бомбардирский талант Душана Влаховича.

    Прогноз и ставка

    На победу «Бенфики» в этом матче можно поставить за 1.95, ничью букмекеры предлагают взять за 3.60, а победу «Ювентуса» — за 3.75.

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    «Бенфика» постарается закрепиться в дуэте лидеров группы. Туринцы крайне нестабильны.

    Итальянцы наверняка будут активно атаковать, да и «орлы» не будут отсиживаться в тылах. Наши прогноз и ставка — Обе забьют во 2 тайме с коэффициентом 3.25.

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    «Бенфика» — «Ювентус»: прогноз, ставка (3.25), статистика, коэффициенты матча 25.10.2022. Прогнозы на футбол. Голевой обмен во втором тайме?!
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