«Бенфика»
«Орлы» планомерно борются за первые места в группе. Португальцы сейчас вторые в таблице, но имеют столько же очков, сколько и лидер ПСЖ — 8.
В минувшем туре «Бенфика» как раз расписала мировую с парижанами (1:1). Так что теперь бы подтянуть разницу мячей!
Коэффициенты матча Бенфика — Ювентус
«Бенфика» еще и одолела принципиального соперника в своем чемпионате. Победа над «Порту» (0:1) позволила «орлам» оторваться от конкурентов.
Все прогнозы на Лигу чемпионов
«Бенфика» наверняка будет пытаться найти свой шанс у ворот итальянцев. Тем паче, на выезде «орлы» сумели переиграть туринцев (1:2).
«Ювентус»
«Старая Сеньора» проводит крайне противоречивый сезон. В Серии А дела складываются не ахти, да и из Лиги чемпионов туринцы рискуют вылететь.
Нынешнее 3 место в квартете — явный провал. Для эфемерной надежды на продолжение борьбы «Ювентусу» нужно исключительно побеждать в двух заключительных турах.
Зато свой последний поединок команда провела успешно. В матче Серии А «Ювентус» разгромил «Эмполи» (4:0).
В этом поединке «Ювентус» наверняка будет действовать активно в атаке. Все надежды возложены на бомбардирский талант Душана Влаховича.
Прогноз и ставка
На победу «Бенфики» в этом матче можно поставить за 1.95, ничью букмекеры предлагают взять за 3.60, а победу «Ювентуса» — за 3.75.
«Бенфика»
Итальянцы наверняка будут активно атаковать, да и «орлы» не будут отсиживаться в тылах. Наши прогноз и ставка — Обе забьют во 2 тайме с коэффициентом 3.25.