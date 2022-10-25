«Бенфика» сыграет на своем поле с «Ювентусом» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 25 октября, начало — в 22:00 мск. «Бенфика» — «Ювентус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бенфика»

«Орлы» планомерно борются за первые места в группе. Португальцы сейчас вторые в таблице, но имеют столько же очков, сколько и лидер ПСЖ — 8.

В минувшем туре «Бенфика» как раз расписала мировую с парижанами (1:1). Так что теперь бы подтянуть разницу мячей!

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«Бенфика» еще и одолела принципиального соперника в своем чемпионате. Победа над «Порту» (0:1) позволила «орлам» оторваться от конкурентов.

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«Бенфика» наверняка будет пытаться найти свой шанс у ворот итальянцев. Тем паче, на выезде «орлы» сумели переиграть туринцев (1:2).

«Ювентус»

«Старая Сеньора» проводит крайне противоречивый сезон. В Серии А дела складываются не ахти, да и из Лиги чемпионов туринцы рискуют вылететь.

Нынешнее 3 место в квартете — явный провал. Для эфемерной надежды на продолжение борьбы «Ювентусу» нужно исключительно побеждать в двух заключительных турах.

Зато свой последний поединок команда провела успешно. В матче Серии А «Ювентус» разгромил «Эмполи» (4:0).

В этом поединке «Ювентус» наверняка будет действовать активно в атаке. Все надежды возложены на бомбардирский талант Душана Влаховича.

Прогноз и ставка

На победу «Бенфики» в этом матче можно поставить за 1.95, ничью букмекеры предлагают взять за 3.60, а победу «Ювентуса» — за 3.75.

«Бенфика» постарается закрепиться в дуэте лидеров группы . Туринцы крайне нестабильны.

Итальянцы наверняка будут активно атаковать, да и «орлы» не будут отсиживаться в тылах. Наши прогноз и ставка — Обе забьют во 2 тайме с коэффициентом 3.25.