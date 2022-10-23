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    «Труа» упустил победу над «Лорьяном»

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Лига 1 Футбол Франции Труа Лорьян Брест Клермон
    В матче 12-го тура чемпионата Франции «Труа» на своем поле сыграл вничью с «Лорьяном» — 2:2.

    «Лорьян»
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    «Лорьян»

    В составе победителей гол записал на свой счет Рони Лопеш. Защитник «Лорьяна» Жюльен Ляпорт забил мяч в свои ворота.

    За гостей отличились Стефан Диарра и Кантен Буагар.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Труа — Лорьян 2:2
    Голы: 1:0 Жульен Лапорт (автогол) (34'), 1:1 Стефан Диарра (50'), 2:1 Маркуш Лопеш (61'), 2:2 Кентен Буагар (81') Труа: Матеуш Лис, Thierno Balde (Марлос Морено, 87'), Jackson Porozo, Эрик Палмер-Браун, Йоанн Сальмье, Абду Конте (Yasser Larouci, 64'), Маркуш Лопеш (Андреас Бруус, 74'), Romenique Kouame, Ксавье Шавалерен, Wilson Odobert (Папа Ндиага Яд, 74'), Мама Бальде (Ike Ugbo, 87') Лорьян: Ибраима Коне (Yoann Cathline, 46'), Данго Уаттара, Julien Ponceau, Стефан Диарра (Sirine Ckene Doucoure, 73'), Энцо Ле Фе, Бонке Инносент (Кентен Буагар, 62'), Венсан Ле Гофф, Монтассар Тальби, Жульен Лапорт, Theo Le Bris, Ивон-Ландри Мвого Предупреждения: Jackson Porozo (27'), Матеуш Лис (65')

    После 12 туров «Труа» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице, набрав 13 очков. «Лорьян» занимает 3-е место — 27 очков.

    Календарь и таблица Лиги 1

    В другом матче отчетного тура «Клермон» потерпел домашнее поражение «Бресту» — 1:3.

    В победителей отличились Жереми Ле Дуарон, Франк Онора и Ромен Дель Кастильо, реализовавший пенальти.

    Гол «Клермона» забил Джим Аллевина.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Клермон — Брест 1:3
    Голы: 0:1 Ромен дель Кастильо (пенальти) (15'), 0:2 Франк Онора (55'), 0:3 Жереми ле Дуарон (68'), 1:3 Джим Аллевина (89') Клермон: Mory Diaw, Alidu Seidu, Матеуш Ветеска, Максимилиано Кофрие, Йоанн Маньен (Grejohn Kyei, 63'), Максим Гоналон (Эльбасан Рашани, 25'), Жоан Гастьен (Yanis Massolin, 78'), Neto Borges (Джим Аллевина, 63'), Muhammed-Cham Saracevic, Саиф-Эдин Хауи, Комнен Андрич (Жодель Доссу, 75') Брест: Франк Онора (Ирвин Кардона, 82'), Ислам Слимани (Жереми ле Дуарон, 63'), Ромен дель Кастильо (Харис Белькебла, 74'), Махди Камара, Матиас Перейра Лаж (Уго Маньетти, 74'), Пьерр Лис-Мелу (Карамоко Дембеле, 82'), Жан-Кевин Дюверн, Брендан Шардонне, Лилиан Брассье, Ноа Фадига, Марко Бизот Предупреждения: Alidu Seidu (37'), Ислам Слимани (37'), Йоанн Маньен (41'), Максимилиано Кофрие (61'), Матеуш Ветеска (90 + 2')

    В других матчах «Реймс» на своем поле обыграл «Осер» (2:1), «Ренн» на выезде обыграл «Анже» (2:1), а «Тулуза» и «Страсбург» не смогли выявить победителя — 2:2.

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