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    «СКА-Хабаровск» на своем поле разгромил «Велес»

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    В матче 15-го тура Первой лиги «СКА-Хабаровск» на своем поле крупно обыграл московский «Велес» со счетом 6:0.

    «СКА-Хабаровск» на своем поле разгромил «Велес»
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    «СКА-Хабаровск» на своем поле разгромил «Велес»

    В составе победителей дублем отметился Илья Петров, оба своих мяча он забил с пенальти. Также за хабаровчан отличились Магомед Мусалов, Саид Алиев, Тимур Жамалетдинов и Жан Шарль.

    Добавим, что с 49‑й минуты гости играли в меньшинстве — прямую красную карточку заработал защитник Марат Бокоев.

    Первая лига
    «СКА-Хабаровск» — «Велес» (Москва) — 6:0 (2:0)
    Голы: Мусалов, 22. Петров, 32 (с пенальти), 50 (с пенальти). Алиев, 58. Жамалетдинов, 78. Яо Жан, 82Удаление: Бокоев, 49

    «СКА-Хабаровск» поднялся на восьмое место в таблице Первой лиги (20 очков); «Велес» занимает 15-ю строчку (13).

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