«СКА-Хабаровск» на своем поле разгромил «Велес»

В матче 15-го тура Первой лигина своем поле крупно обыграл московскийсо счетом 6:0.

В составе победителей дублем отметился Илья Петров, оба своих мяча он забил с пенальти. Также за хабаровчан отличились Магомед Мусалов, Саид Алиев, Тимур Жамалетдинов и Жан Шарль.

Добавим, что с 49‑й минуты гости играли в меньшинстве — прямую красную карточку заработал защитник Марат Бокоев.

Первая лига «СКА-Хабаровск» — «Велес» (Москва) — 6:0 (2:0) Голы: Мусалов, 22. Петров, 32 (с пенальти), 50 (с пенальти). Алиев, 58. Жамалетдинов, 78. Яо Жан, 82Удаление: Бокоев, 49

«СКА-Хабаровск» поднялся на восьмое место в таблице Первой лиги (20 очков); «Велес» занимает 15-ю строчку (13).