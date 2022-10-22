Аршавин: Абаскаль улучшил игру «Спартака»

Андрей Аршавин Фото: globallookpress.com
«Ха-ха, ну, Александр на все смотрит с высоты своего трона! У него такое мнение.
Я-то тоже был скептически настроен по отношению к Абаскалю. Но "Спартак", очевидно, при нем улучшил свою игру», — приводит слова Аршавина Sport24.
Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Спартак» — «Химки»
«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после 13-ти туров. В ближайшем матче красно-белые сыграют с «Химками». Матч пройдет 23 октября в Москве, начало — в 16:30 мск.