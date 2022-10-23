В воскресенье, 23 октября, в Москве на «Открытие Арене» в 14-м туре российской Премьер-лиги «Спартак» сыграет против «Химок». Начало — в 16:30 по мск. «Спартак» — «Химки»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Спартак»

«Спартак», проваливший прошлый чемпионат России, в этом ведет борьбу за награды. После 13 туров он с 26 очками разместился на второй строке, правда, проигрывая много лидеру, а конкуренты находятся совсем рядом.

«Народная команда» отлично стартовала, выиграв четыре из пяти первых матчей при одной мировой. Однако затем с конца августа по середину сентября она проиграла три поединка из четырех.

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И после этого неудачного периода «Спартак» вышел победителям в последующих трех встречах. И только в минувшем туре он прервал череду выигрышей, сыграв вничью 2:2 в дерби с ЦСКА.

Календарь и таблица РПЛ

На своей арене московский клуб в этом сезоне с учетом всех турниров выиграл семь поединков из восьми проведенных при одном поражении.

«Химки»

С девятью зачетными пунктами «Химки» находятся на предпоследнем месте в турнирной таблице российской Премьер-лиги. Однако от безопасной позиции их отделят четыре балла.

Подмосковный коллектив очень даже хорошо начал новое первенство, набрав в первых четырех турах семь очков. Но после этого дела у команды сильно пошли на спад и она заработали лишь два пункта в последующих девяти поединках.

В минувшем туре первенства «красно-черные» на своей территории поделили очки с воронежским «Факелом», сыграв 0:0. Перед этим же они проиграли три игры чемпионата подряд.

Вне родных стен химчане в текущем чемпионате пока провели шесть встреч, в которых смогли добыть одну виктории и потерпели пять неудач.

Последняя игра этих клубов завершилась викторией «Химок», а до этого семь раз подряд сильнее был «Спартак».

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Спартака» — 1.25, победа «Химок» — 13.00, ничья — 7.00.

Скорее всего, на своей арене «Спартак» без проблем справиться с химчанами, которые пребывают в затяжном кризисе. Так что прогнозируем в данном поединке уверенную викторию «красно-белых» и ставим на них с форой -2.