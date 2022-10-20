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    Юран о дисквалификации Абаскаля и Федотова: КДК разобрался тщательно и справедливо

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    Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал дисквалификацию главных тренеров ЦСКА и «Спартака» Владимира Федотова и Гильермо Абаскаля.

    Сергей Юран
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    Сергей Юран

    «Это решение КДК, наверняка там глубже разобрались, что именно произошло и вынесли вердикт. Надо же находиться рядом, а комитет как раз всё детально разбирает. Не знаю, кто тут изначально кого провоцировал, у КДК же все записи есть.

    Стоит ли вообще тренеров дисквалифицировать за эмоции в таком матче? Это же спортивный принцип. Можно ругаться, обмениваться репликами, но насколько это всё было глубоко — вопрос.

    Нужно тоже следить за эмоциями, иначе это может передаться футболистам, а они бы во втором тайме перенесут это на поле, например. Начнутся постоянные стычки, грязная игра. Это же тренерский штаб, он подает пример. После игры можно всегда разобрать ситуацию, если что‑то куда‑то не туда зашло. Но даже вспоминая себя сейчас понимаю, что лучше потом на табло показывать после победы, а не вступать в полемику.

    Думаю, КДК тщательно и справедливо разобрался в данной ситуации. Непросто разбирать здесь кто прав, а кто виноват, одному выносить наказание, а другому — нет», — приводит слова Юрана «Матч ТВ».

    Ранее в телеграм-канале журналиста «Спорт-Экспресса» Артема Калинина было опубликовано видео, на котором слышно, как Федотов говорит Абаскалю: «Что ты там рассказываешь, ###? Что ты там машешь своими руками, ###? Езжай домой, ###, клоун».

    «Так, прыгало что‑то рядом. Не понял его, о чем он говорил», — сказал Федотов уже после игры, отвечая на вопрос о перепалке с Абаскалем в перерыве матча.

    Напомним, матч между ЦСКА и «Спартаком» завершился вничью 2:2.

    «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после 13-ти туров, ЦСКА находится на третьей строчке.

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