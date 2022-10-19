Зарема о Федотове: Получается, что «бегало-прыгало» было после рукопожатия? Блистательный поступок

, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, продолжила критиковать главного тренера ЦСКАза грубые слова в адрес наставника красно-белых

«Так, прыгало что‑то рядом. Не понял его, о чем он говорил», — сказал Федотов уже после игры, отвечая на вопрос о перепалке с главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем в перерыве матча.

Также Федотов позже рассказал, что он пожал Абаскалю руку после игры.

«Получается, что "бегало-прыгало" было после рукопожатия? Блистательный поступок.

Какой смысл тогда в таких рукопожатиях? Во всей истории один вывод: если российские специалисты говорят в пренебрежительном тоне, значит, у "Спартака" прекрасный тренер.

Пожелаем ему и команде удачи в сегодняшнем матче. Вперед, Спартак!», — приводит слова Заремы «Спорт-Экспресс».

В среду, 19 октября, «Спартак» сыграет на выезде с воронежским «Факелом» в рамках Кубка России.