ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрлинг ХоланнМесси, Холанн или Хвича? Гонка за «Золотым Мячом»-2023 началась
    Все новости спорта

    Зарема о Федотове: Получается, что «бегало-прыгало» было после рукопожатия? Блистательный поступок

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Спартак ЦСКА РПЛ Футбол России
    Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, продолжила критиковать главного тренера ЦСКА Владимира Федотова за грубые слова в адрес наставника красно-белых Гильермо Абаскаля.

    Зарема Салихова
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Зарема Салихова

    «Так, прыгало что‑то рядом. Не понял его, о чем он говорил», — сказал Федотов уже после игры, отвечая на вопрос о перепалке с главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем в перерыве матча.

    Также Федотов позже рассказал, что он пожал Абаскалю руку после игры.

  • Зарема — о Федотове: Человек разговаривает как конюх. Очень органично для ЦСКА
  • Читайте по теме

    • «Получается, что "бегало-прыгало" было после рукопожатия? Блистательный поступок.

    Какой смысл тогда в таких рукопожатиях? Во всей истории один вывод: если российские специалисты говорят в пренебрежительном тоне, значит, у "Спартака" прекрасный тренер.

    Пожелаем ему и команде удачи в сегодняшнем матче. Вперед, Спартак!», — приводит слова Заремы «Спорт-Экспресс».

    В среду, 19 октября, «Спартак» сыграет на выезде с воронежским «Факелом» в рамках Кубка России.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Спартак» в третий раз за два месяца разгромит «Факел»?
  • «Факел» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • «Металлург» Мг едет в Казань крушить мрачную суперкоманду
  • «Ак Барс» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 3.48
    •
  • «Манчестер Юнайтед» одолеет «шпор»
  • «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 2.37
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.13
  • Экспресс дня 19 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Факел — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.48
  • Прогноз на матч Ак Барс — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.37
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  2.02
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.74
  • Прогноз на матч ЦСКА — Торпедо
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.26
  • Прогноз на матч Аугсбург — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Арсенал — ПСВ Эйндховен
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры