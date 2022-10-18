Зарема — о Федотове: Человек разговаривает как конюх. Очень органично для ЦСКА

, супруга бывшего владельца «Спартака», прокомментировала слова главного тренера ЦСКАв адрес наставника красно-белых

Ранее в телеграм-канале журналиста «Спорт-Экспресса» Артема Калинина было опубликовано видео, на котором слышно, как Федотов говорит Абаскалю: «Что ты там рассказываешь, ###? Что ты там машешь своими руками, ###? Езжай домой, ###, клоун».

«Все как положено. Человек разговаривает как конюх. Очень органично для ЦСКА», — сказала Зарема, слова которой приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, матч между ЦСКА и «Спартаком» завершился вничью 2:2.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после 13-ти туров, ЦСКА находится на третьей строчке.