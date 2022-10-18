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    Зарема — о Федотове: Человек разговаривает как конюх. Очень органично для ЦСКА

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    Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала слова главного тренера ЦСКА Владимира Федотова в адрес наставника красно-белых Гильермо Абаскаля.

    Зарема Салихова
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    Зарема Салихова

    Ранее в телеграм-канале журналиста «Спорт-Экспресса» Артема Калинина было опубликовано видео, на котором слышно, как Федотов говорит Абаскалю: «Что ты там рассказываешь, ###? Что ты там машешь своими руками, ###? Езжай домой, ###, клоун».

    «Все как положено. Человек разговаривает как конюх. Очень органично для ЦСКА», — сказала Зарема, слова которой приводит «Спорт-Экспресс».

  • Зарема Салихова жестко высказалась о грубых словах Федотова в адрес Абаскаля
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    • Напомним, матч между ЦСКА и «Спартаком» завершился вничью 2:2.

    «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после 13-ти туров, ЦСКА находится на третьей строчке.

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