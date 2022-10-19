Федотов объяснил свои скандальные высказывания после матча ЦСКА — «Спартак»

Главный тренер ЦСКАпрокомментировал свои слова после матча со(2:2) в 13-м туре РПЛ.

«Так, прыгало что‑то рядом. Не понял его, о чем он говорил», — сказал Федотов уже после игры, отвечая на вопрос о перепалке с главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем в перерыве матча.

Кроме того, ранее в телеграм-канале журналиста «Спорт-Экспресса» Артема Калинина было опубликовано видео, на котором слышно, как Федотов говорит Абаскалю: «Что ты там рассказываешь, ###? Что ты там машешь своими руками, ###? Езжай домой, ###, клоун».

«Меня спросили о том, что на меня кто-то налетел. А там прыгало окружение Абаскаля, что-то происходило. Это и имел в виду, сказав: "Что-то там прыгало". Возможно, кто-то это неправильно понял, возможно, немного неправильно подобрал формулировку, но я точно не имел в виду главного тренера "Спартака". На бровке было много народу.

Кстати, мы с ним спокойненько встретились после игры, пожали друг другу руки и пожелали удачи.

Об этом благополучно забыли, потому что подобный факт — не то горяченькое, что многим нужно. Прекрасно осознаю степень сложности нашего труда и с огромным уважением отношусь к коллегам. Все меня знают и могут спокойно это подтвердить.

Да, некоторые тренеры хотят воздействовать на кого-то своим поведением, мы с этим уже сталкивались, например, на "Фиште" (Федотов намекает на конфликт тренера "Сочи" Дмитрия Бородина с Доменико Тедеско — прим.). Наверное, все это помнят.

Теперь тоже имели место какие-то провокационные моменты. Если кто-то хочет таким образом подстегнуть свою команду, то никаких проблем. Но при чем здесь мы? А тут определенные действия со спартаковской скамейки были направлены на нас.

Нам что-то постоянно показывал тренерский штаб соперников. Знаем, что каждый должен находиться в своей зоне, но его помощники оказывали мне и нашей скамейке какие-то "знаки внимания". Пересмотрите внимательно трансляцию.

А потом они пришли к нам, и случился тот диалог. Не хочу снова раскручивать, но даже когда мы в перерыве спускались уже в раздевалку, то вновь от одного из представителей соперника был определенный контакт», — приводит слова Федотова «Спорт-Экспресс».

Напомним, матч между ЦСКА и «Спартаком» завершился вничью 2:2.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после 13-ти туров, ЦСКА находится на третьей строчке.