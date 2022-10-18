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    Федотова могут дисквалифицировать на четыре матча

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    Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов может получить дисквалификацию от двух до четырех матчей РПЛ за свои высказывания в адрес наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля.

    Владимир Федотов
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    Владимир Федотов

    Это произойдет в том случае, если контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) откроет разбирательство по поведению специалиста, сообщает «Матч ТВ».

    Согласно статье 94 части 6 дисциплинарного регламента РФС Федотов может быть дисквалифицирован на срок от двух до четырех матчей, также КДК может наложить штраф на тренера в размере 50 тысяч рублей.

    Ранее в телеграм-канале журналиста «Спорт-Экспресса» Артема Калинина было опубликовано видео, на котором слышно, как Федотов говорит Абаскалю: «Что ты там рассказываешь, ###? Что ты там машешь своими руками, ###? Езжай домой, ###, клоун».

    «Так, прыгало что‑то рядом. Не понял его, о чем он говорил», — сказал Федотов уже после игры, отвечая на вопрос о перепалке с Абаскалем в перерыве матча.

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    • Напомним, матч между ЦСКА и «Спартаком» завершился вничью 2:2.

    «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после 13-ти туров, ЦСКА находится на третьей строчке.

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