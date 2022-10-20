Абаскаль и Федотов дисквалифицированы по итогам дерби ЦСКА — «Спартак»

Гильермо Абаскаль Фото: globallookpress.com
Абаскаль тоже получил одноматчевую дисквалификацию по итогам инцидента.
Кроме этого, Федотов дисквалифицирован на одну встречу условно.
Ранее в телеграм-канале журналиста «Спорт-Экспресса» Артема Калинина было опубликовано видео, на котором слышно, как Федотов говорит Абаскалю: «Что ты там рассказываешь, ###? Что ты там машешь своими руками, ###? Езжай домой, ###, клоун».
«Так, прыгало что‑то рядом. Не понял его, о чем он говорил», — сказал Федотов уже после игры, отвечая на вопрос о перепалке с Абаскалем в перерыве матча.
Напомним, матч между ЦСКА и «Спартаком» завершился вничью 2:2.
«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после 13-ти туров, ЦСКА находится на третьей строчке.