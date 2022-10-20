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    Абаскаль и Федотов дисквалифицированы по итогам дерби ЦСКА — «Спартак»

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    Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера ЦСКА Владимира Федотова на один матч из‑за конфликта с тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем во время недавнего дерби, сообщает «Матч ТВ».

    Гильермо Абаскаль
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    Гильермо Абаскаль

    Абаскаль тоже получил одноматчевую дисквалификацию по итогам инцидента.

    Кроме этого, Федотов дисквалифицирован на одну встречу условно.

    Ранее в телеграм-канале журналиста «Спорт-Экспресса» Артема Калинина было опубликовано видео, на котором слышно, как Федотов говорит Абаскалю: «Что ты там рассказываешь, ###? Что ты там машешь своими руками, ###? Езжай домой, ###, клоун».

    «Так, прыгало что‑то рядом. Не понял его, о чем он говорил», — сказал Федотов уже после игры, отвечая на вопрос о перепалке с Абаскалем в перерыве матча.

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    • Напомним, матч между ЦСКА и «Спартаком» завершился вничью 2:2.

    «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после 13-ти туров, ЦСКА находится на третьей строчке.

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