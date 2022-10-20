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    Источник: Роналду может расторгнуть контракт с «МЮ»

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    Португальский вингер Криштиану Роналду может расторгнуть контракт с «Манчестер Юнайтед», сообщает португальский инсайдер Педру Алмейда.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    Утверждается, что вероятность того, что игрок примет это решение, растет.

    Напомним, что 19 октября Роналду, проведший весь матч с «Тоттенхэмом» в запасе, демонстративно ушел со скамейки запасных на 90-й минуте. Он сразу же покинул «Олд Траффорд».

    На следующий день главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг принял решение не включать португальца в состав на матч против «Челси».

    Кроме того, по информации The Athletic, тренер отстранил португальца от занятий с основной командой, и футболисту придется работать в индивидуальном порядке.

    В текущем сезоне АПЛ 37-летний футболист провел 8 матчей и забил 1 гол.

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