Источник: Роналду может расторгнуть контракт с «МЮ»

Португальский вингерможет расторгнуть контракт с сообщает португальский инсайдер Педру Алмейда.

Утверждается, что вероятность того, что игрок примет это решение, растет.

Напомним, что 19 октября Роналду, проведший весь матч с «Тоттенхэмом» в запасе, демонстративно ушел со скамейки запасных на 90-й минуте. Он сразу же покинул «Олд Траффорд».

На следующий день главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг принял решение не включать португальца в состав на матч против «Челси».

Кроме того, по информации The Athletic, тренер отстранил португальца от занятий с основной командой, и футболисту придется работать в индивидуальном порядке.

В текущем сезоне АПЛ 37-летний футболист провел 8 матчей и забил 1 гол.