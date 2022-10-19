Изидор: Цорн очень хороший человек. Я был немного расстроен, когда узнал, что он уходит

Нападающий «Локомотива»признался, что его расстроило увольнениес поста спортивного директора «железнодорожников».

«Я здесь для того, чтобы играть в футбол. Перестановки для меня не играют большого значения. Я в "Локомотиве", чтобы выигрывать игры, забивать голы и делать команду лучше.

Это правда — Томас привез меня сюда. Цорн очень хороший человек. У меня с ним прекрасные отношения.

Я был немного расстроен, когда узнал, что он уходит. Но это решение клуба — не мое. И я должен его уважать. Я не чувствую, что для меня что-то изменилось с уходом Томаса. Я все так же сконцентрирован на Локо», — приводит слова Изидора Sport24.

Изидор провел в текущем чемпионате России десять матчей, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.