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    Изидор: Цорн очень хороший человек. Я был немного расстроен, когда узнал, что он уходит

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    Нападающий «Локомотива» Вильзон Изидор признался, что его расстроило увольнение Томаса Цорна с поста спортивного директора «железнодорожников».

    Вильзон Изидор
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    Вильзон Изидор

    «Я здесь для того, чтобы играть в футбол. Перестановки для меня не играют большого значения. Я в "Локомотиве", чтобы выигрывать игры, забивать голы и делать команду лучше.

    Это правда — Томас привез меня сюда. Цорн очень хороший человек. У меня с ним прекрасные отношения.

    Я был немного расстроен, когда узнал, что он уходит. Но это решение клуба — не мое. И я должен его уважать. Я не чувствую, что для меня что-то изменилось с уходом Томаса. Я все так же сконцентрирован на Локо», — приводит слова Изидора Sport24.

    Изидор провел в текущем чемпионате России десять матчей, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.

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