Уткин: Бензема, в отличие от Месси и Роналду, не инопланетянин. «Золотой мяч» возвращается в образ человеческого

Известный комментаторвысказался о том, что нападающий мадридского «Реала», скорее всего, получит

«Мне кажется, что перед получением "Золотого мяча" Бензема стоит забинтовать, как на игру, правую руку и именно ею принять трофей. Было бы немыслимо стильно.

Тоже смена эпохи. Карима никто не называет инопланетянином, как звали Криштиану и Месси все эти годы. Так уж вышло — они настолько идеальны, что всегда здоровы (это неправда, но образ таков).

А Карим человек. "Золотой мяч" возвращается в образ человеческого. У Карима побаливает кисть, он с этим борется. Он не инопланетянин», — написал Уткин в своем телеграм-канале.

Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет 17 октября в Париже и начнется в 21:30 мск.