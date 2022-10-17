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    Уткин: Бензема, в отличие от Месси и Роналду, не инопланетянин. «Золотой мяч» возвращается в образ человеческого

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    Известный комментатор Василий Уткин высказался о том, что нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема, скорее всего, получит «Золотой мяч».

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    «Мне кажется, что перед получением "Золотого мяча" Бензема стоит забинтовать, как на игру, правую руку и именно ею принять трофей. Было бы немыслимо стильно.

    Тоже смена эпохи. Карима никто не называет инопланетянином, как звали Криштиану и Месси все эти годы. Так уж вышло — они настолько идеальны, что всегда здоровы (это неправда, но образ таков).

  • Marca: Бензема получит «Золотой мяч»
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    • А Карим человек. "Золотой мяч" возвращается в образ человеческого. У Карима побаливает кисть, он с этим борется. Он не инопланетянин», — написал Уткин в своем телеграм-канале.

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