AFC назвала место проведения Кубка Азии-2023

Катар примет Кубок Азии по футболу 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Азиатской конфедерации футбола (AFC).

Первоначально турнир должен был пройти в Китае с 16 июня по 16 июля 2023 года. 14 мая стало известно, что страна отказалась от проведения соревнований из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране.

«От имени AFC и азиатской футбольной семьи я хочу поздравить Футбольную ассоциацию Катара с получением права на проведение предстоящего розыгрыша Кубка Азии.

Учитывая короткие сроки подготовки, мы знаем, что тяжелая работа начинается немедленно, но с их существующей инфраструктурой мирового класса и непревзойденными возможностями хостинга мы уверены, что Катар устроит достойное зрелище, соответствующее престижу и положению жемчужины азиатской короны», — сказал президент AFC шейх Салман бин Ибрагим Аль Халифа.

Катар является действующим чемпионом турнира и будет принимать у себя самый турнир в третий раз после проведения в 1988 и 2011 годах.