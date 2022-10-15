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    АПЛ. «Тоттенхэм» примет «Эвертон», «Арсенал» в гостях у «Лидса», матч «Ливерпуля» и «Ман Сити»

    Расписание и результаты матчей 13-го тура АПЛ

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    Матчи состоятся в период с 14 по 16 октября.

    «Брентфорд» — «Брайтон» 2:0

    «Брайтон» потерпел второе поражение подряд в АПЛ. В матче 11-го тура команда уступила на выезде «Брентфорду» со счетом 0:2.

    Дублем у «пчел» отметился нападающий Айван Тони, забивший по голу в каждом тайме. Во второй половине он реализовал пенальти.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Брентфорд — Брайтон энд Хоув Альбион 2:0
    Голы: 1:0 Айван Тони (27'), 2:0 Айван Тони (пенальти) (64') Брентфорд: Дэвид Райа, Kristoffer Ajer, Этан Пиннок, Бен Ми, Рико Генри (Саман Годдос, 87'), Фрэнк Аниика (Шандон Баптист, 71'), Витали Янельт, Матиас Йенсен (Josh Dasilva, 80'), Брайан Мбемо (Серхи Канос, 80'), Айван Тони, Йоан Висса (Mads Roerslev Rasmussen, 71') Брайтон энд Хоув Альбион: Паскаль Гросс (Адам Лаллана, 68'), Дэнни Уэлбек, Леандро Троссард (Deniz Undav, 69'), Moisés Caicedo, Alexis MacAllister, Соломон Марч, Первис Эступинан (Kaoru Mitoma, 46'), Льюис Данк, Адам Уэбстер, Йоэл Велтман, Роберт Санчес Предупреждения: Thomas Frank (45'), Roberto De Zerbi (45'), Матиас Йенсен (45 + 1'), Moisés Caicedo (45 + 2'), Шандон Баптист (90 + 2'), Айван Тони (90 + 3')

    «Брайтон» идет 7-м в таблице с 14 очками. У «Брентфорда» на один пункт меньше и 8-е место.

    «Лестер» — «Кристал Пэлас»

    15 октября, 14:30 мск

    «Вулверхэмптон» — «Ноттингем Форест»

    15 октября, 17:00 мск

    «Фулхэм» — «Борнмут»

    15 октября, 17:00 мск

    «Тоттенхэм» — «Эвертон»

    15 октября, 19:30 мск

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    «Астон Вилла» — «Челси»

    16 октября, 16:00 мск

    «Лидс» — «Арсенал»

    16 октября, 16:00 мск

    «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл»

    16 октября, 16:00 мск

    «Саутгемптон» — «Вест Хэм»

    16 октября, 16:00 мск

    «Ливерпуль» — «Манчестер Сити»

    16 октября, 18:30 мск

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