Стали известны 20 претендентов на награду Golden Boy

Итальянское издание Tuttosport опубликовало имена 20 претендентов на награду лучшему молодому футболисту.

В финальный список попали следующие футболисты: Джуд Беллингем, Карим Адейеми (оба — «Боруссия» Дортмунд), Эдуардо Камавинга («Реал» Мадрид), Педри, Ансу Фати, Гави (все — «Барселона»), Антониу Силва («Бенфика»), Фабиу Карвалью («Ливерпуль»), Уилфрид Гнонто («Лидс»), Йошко Гвардиол («РБ Лейпциг»), Джамал Мусиала, Матис Тель, Райан Гравенберх (все — «Бавария»), Фабио Миретти («Ювентус»), Нико Гонсалес («Валенсия»), Нуну Мендеш («ПСЖ»), Джорджо Скальвини («Аталанта»), Никола Залевски («Рома»), Беньямин Шешко («Ред Булл Зальцбург») и Дестини Угоди («Удинезе»).

На приз могут претендовать игроки не старше 21 года.

В прошлом году обладателем награды стал полузащитник «Барселоны» Педри.