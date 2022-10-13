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    • «Фенербахче» и «Ренн» вышли в плей-офф Лиги Европы
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    «Фенербахче» и «Ренн» вышли в плей-офф Лиги Европы

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    Французский «Ренн» одержал домашнюю победу над киевским «Динамо» (1:0) в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы.

    «Ренн»
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    «Ренн»

    Единственный гол в составе французской команды забил защитник Кристофер Ву на 48-й минуте.

    С угла поля Буриго навесил точно на линию вратарской, где оказался совсем один Ву и в одно касание отправил снаряд точно в сетку, без шансов для Нещерета.

    В другой игре группы В «Фенербахче» одержал выездную победу над кипрским АЕКом — 2:1.

    Голы победителей на счету полузащитника Жоао Педро (16-я минута) и нападающего Миши Батшуайи (80, пенальти).

    За кипрский клуб отличился форвард Иван Тричковски (52, пенальти). Отметим, что хозяева доигрывали в меньшинстве — на 85-й минуте вторую желтую картчоку получил защитник Анхель Гарсия.

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    «Ренн» с 10 очками обеспечил себе выход в плей-офф ЛЕ, занимая второе место в квартете B, который по доп. показателям возглавляет «Фенербахче» (10).

    Третьим идет АЕК (3). «Динамо» лишилось шансов на проход в следующий раунд, без очков расположившись на четвертой позиции.

    В следующем туре «Ренн» сыграет в Стамбуле против «Фенербахче», а «Динамо» отправится в гости к АЕКу из Ларнаки. Обе встречи состоятся 27

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